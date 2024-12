Karime Pindter asegura que quiere ser madre soltera: “Si tengo un hijo lo tengo sola”

En una reciente entrevista para el programa "Hoy", la famosa participante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Karime Pindter habló abiertamente sobre su intención de querer congelar sus óvulos, pues si bien, de momento no está entre sus planes convertirse en madre, prefiere tomar esa medida por si cambia de opinión en el futuro.

"No estoy planeando ser mamá pero no quiero que me vayan a dar las ganas y ya me quede sin nada, entonces los voy a congelar", declaró "La Matrioshka".