Karime le manda una advertencia a Marie Claire tras verla con Gala Montes

Karime Pindter y Gala Montes fueron dos de las participantes de La Casa de los Famosos México que más dejaron de qué hablar. Después de terminar la segunda temporada, las integrantes del cuarto Mar confirmaron que tenían una relación. Ahora, la exparticipante de Acapulco Shore le mandó una advertencia a Marie Claire después de ver que había salido con Montes. ¿Se habría puesto celosa?

El mensaje que le mandó Karime a la conductora de televisión fue en plena transmisión en vivo en TikTok. La exintegrante de Acapulco Shore no dudó en preguntarle que era lo que ocurría con Gala Montes, ya que parecía que la estaban dejando fuera de la partida. Pindter quería que la incluyeran en la partida o nada. Aunque también quería saber si existía algo entre Marie Claire y la cantante.

El el directo, Pindter le dejó claro que le había llegado el rumor de que la estaba dejando fuera de la partida, por lo que sin pensarlo le preguntó si eso era cierto. En la advertencia venía también una invitación, ya que no tenía problemas que quisiera salir con Gala, pero si quería que la invitaran. Karime lo tenía claro, o las tres o ninguna.

"¿Qué me andas dejando fuera de la partida?", dijo Pindter a lo que Marie Claire expresó no saber nada, por lo que Karime agregó: "O las tres o nada".

Karime deja las cuentas claras y quiere saber que son Gala Montes y Marie Claire

Después de comenzar con el tema sobre dejarla fuera de la partida, Marie Claire le dejó claro que ella no tiende la relación que mantiene con Montes, ya que en ocasiones dicen ser algo y en otras no parece que fueran cercanas. Mientras la conductora de TV decía esto le dejó claro que ella respeta las relaciones, por lo que no tiene nada con Gala.

"Un día dices que es tu cuñada y otro dices que no. Ya no sé que pensar", dijo Marie Claire, a lo que agregó:"No pues todavía nada porque yo respeto mucho. No me puedo meter en situaciones donde ya se está ocupada.

Antes de terminar con el tema, Karime tendría una oferta más que hacerle a Marie Claire, ya que no estaba negada del todo a que saliera con Gala Montes, ya que siempre va a querer lo mejor para la exintegrante de la Familia Mar. Lo que es una realidad es que siempre va a preferir que la incluyan, por lo que le dejó la puerta abierta a la conductora de TV el poder salir las tres.

"Oye, pero tú eres un mujerón, no nos caería nada mal. Si quieres una cita con Gala, obvio. Tú eres un mujerón y yo quiero que ella fea feliz. Ahora, también podemos ser las tres", expresó Karime para finalizar con el tema.

