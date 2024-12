La lujosa prenda que Christian Nodal donó al Teletón, ¿cuánto cuesta?

El Teletón volvió a robarse el corazón de millones de personas con sus historias, pero también hizo que miles de famosos se hicieran presentes con donativos muy importantes para ayudar a los pequeños más lo necesitan. En esta ocasión vamos a hablar del donativo de Christian Nodal, quien en lugar de mandar dinero decidió donar una prenda lujosa para que la subastaran. El dinero recabado de la subasta sería el que le entregaría a la fundación del Teletón.

Fue a través de sus redes sociales que el cantante de regional mexicano compartió el donativo que le haría al Teletón en este 2024. En el clip se puede ver a un Nodal sonriente y con muchas ganas de seguir apoyando a los niños y niñas que acuden día con día al Teletón en la búsqueda de una vida mejor.

El video fue compartido durante la emisión especial del Programa Hoy, para ser más especifico en la sección de la 'Nube'. En este apartado, Nicola y Escalona fueron los encargados de compartir el momento en el que Nodal revela cuál era su donativo para el Teletón. En el clip se puede ver como toma una de las prendas más importantes y lujosas que tenía para entregarla. Eso sí, antes de enviarla, Christian iba a estamparle la firma para que sea mucho más costosa a la hora de realizar la subasta.

"¡Qué tal mi gente del Teletón! Aquí Nodal, vengo a hacer mi aporte con algo que es muy preciado para mí como ustedes saben. Espero ayude a esta bonita causa", dijo Christian en el video compartido en redes sociales.

La nube también está en el Teletón



HOY EN TELETON

NICO X TELETÓN pic.twitter.com/i1Sr7MyCtI — NaNs uD83DuDC9A (@NNansOnly) December 14, 2024

¿Cuánto dinero recabó el sombrero de Nodal para el Teletón?

La realidad es que todavía no se sabe cuánto dinero se registró por el sombrero autografíado por el esposo de Ángela Aguilar. Los organizadores del Teletón deberán hacer una subasta bastante grande, ya que no Nodal no fue el único que donó prendas para subastar. Personalidades como Mariana Seoane, Wendy Guevara, Pancho Barraza y David Bisbal son algunos de los nombres de los famosos que entregaron algo para donar.

Todavía queda esperar a que se realice la subasta para que se puedan compartir los montos que se obtuvieron de todas y cada una de las prendas fueron entregadas por los artistas en este 2024. Se dice que se compartirá en redes sociales el comprobante de los donativos, es decir, del dinero que ingresará por cada una de las prendas que se subastarán.

Nodal donó uno de sus sombreros más especiales (IG: nodal)

Sigue leyendo:

Fue uno de los boxeadores con una de las pagadas más fuertes, le quitó la vida a dos rivales en el ring

El discurso de Mario Bezares tras ser eliminado en "¿Quién es la Máscara?" edición Teletón