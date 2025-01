Elizabeth Gutiérrez aclara que no necesita un romance para triunfar, así calla las críticas en su contra

La actriz Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio a través de sus redes sociales para desmentir los rumores que la vinculan sentimentalmente con un empresario dominicano dueño de cadenas hoteleras y yates de lujo. En un contundente mensaje, la también modelo dejó claro que sigue soltera luego de su ruptura con William Levy y por ahora está enfocada en su carrera, a la vez que criticó los prejuicios machistas que afectan a las mujeres en la industria del entretenimiento.

“Qué triste que vivamos en una sociedad tan machista, en donde enseguida inventan que la mujer, solo porque está trabajando y saliendo adelante, la involucran sentimentalmente", expresó a través de su cuenta de Instagram.

La actriz, de 45 años, resaltó su integridad profesional y destacó que su trayectoria no ha dependido de vínculos personales. “En mis años de carrera jamás he tenido que recurrir a estar con alguien para tener trabajo, gracias a Dios. Lo mucho o poco que tengo lo he conseguido honradamente, respetándose y, más importante, respetando a mis hijos".

Aclaró que se encuentra trabajando y disfrutando de su soltería. Foto: Instagram

Elizabeth Gutiérrez aclara que sigue soltera tras ruptura con William Levy

En el mismo mensaje, Gutiérrez reafirmó su compromiso con su vida personal y profesional, dejando claro que los rumores carecen de fundamento: “Ojalá con esto se aclare cualquier duda que tengan sobre mí. Sigo soltera, trabajando, enfocada en ser mejor madre, mujer y profesional".

Elizabeth Gutiérrez y el actor cubano William Levy, de 44 años, mantuvieron una relación intermitente durante más de 20 años. Aunque no están casados legalmente, son considerados una de las parejas más mediáticas. Juntos, son padres de Christopher Alexander, de 18 años, y Kailey Alexandra, de 14.

La relación ha enfrentado múltiples altibajos, incluyendo escándalos que han captado la atención del público. En las últimas semanas, su separación volvió a ser tema de conversación cuando se difundieron videos y rumores que expusieron presuntas infidelidades de Levy, un tema recurrente en la historia de la pareja.

Elizabeth Gutiérrez comenzó su carrera en telenovelas como “El rostro de Analía” y “El fantasma de Elena”, donde demostró su talento actoral. Por su parte, William Levy, reconocido por protagonizar exitosas telenovelas como “Cuidado con el ángel” y “Sortilegio”, también ha destacado en producciones internacionales, incluyendo su participación en Hollywood.

A pesar de los desafíos personales, Gutiérrez ha buscado mantener su vida profesional independiente y continúa trabajando para consolidar su carrera, mientras enfrenta los constantes rumores que rodean su vida privada. Este fue el contundente mensaje de Elizabeth Gutiérrez. Foto: Instagram

