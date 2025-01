Galilea Montijo se queda sin representante, a través de redes informó la decisión

Galilea Montijo, una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana actualmente, dio a conocer a través de sus redes sociales oficial que este lunes 20 de enero termina su relación actual con la empresa de representación que estuvo con ella durante los últimos años.

Prensa Danna es una de las agencias de management y relaciones públicas más respetadas que hay en estos momentos dentro de la industria del espectáculo en México, abarcando el cine, la televisión, la música o el modelaje nacional e internacional. Ésta es encabezada por Danna Vázquez.

Entre los talentos que actualmente forman parte de su parrilla de representación, destacan personalidades como Belinda, Kate del Castillo, Alessandra Rosaldo, Itatí Csntoral, Marlene Favela, Verónica Castro, Andrea Legarreta, Bibi Gaytán, Geraldine Bazán, Eduardo Santamarina, Eduardo Capetillo y Eduardo Capetillo Jr, entre otros.

Fue a través de las redes sociales donde Galilea Montijo dio a conocer que su separación con Danna Vázquez se da dentro de un acuerdo bilateral, y no entre peleas o escándalos. Además, ha estado conversando con su equipo más cercano para tomar las medidas necesarias tras el rompimiento de la relación.

"Derivado de diversa información de la que he sido enterada recientemente, les informo que siempre me he conducido con cariño, lealtad y respeto hacia mi cara Televisa Univisión, y así lo seguiré haciendo", escribió la conductora a través de una historia de Instagram.