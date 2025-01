Oscar Barajas exhibe infidelidad de Kimberly "La más preciosa" y anuncia su divorcio

La polémica ha sido una constante en el paso de Kimberly "La más preciosa" por redes sociales, sobre todo por lo relacionado con su matrimonio con Oscar Barajas debido a los constantes pleitos entre ellos y de los que algunos han sido transmitidos en vivo. Esta vez el esposo de la influencer exhibió una supuesta infidelidad por parte de la integrante de "Las Perdidas" y confirmó su separación definitiva.

Kimberly Irene y Oscar Barajas se casaron en diciembre de 2023, aunque al inicio se mostraron enamorados y unidos pese a las criticas que recibieron de los internautas, tan sólo unos meses después de haber llegado al altar comenzaron los conflictos entre ellos. A esto se suman las declaraciones de las amigas de la youtuber, quienes culparon al esposo de la influencer del distanciamiento que existía entre ellas.

A través de sus historias en Instagram, Oscar Barajas señaló que el pasado fin de semana dejó la casa en la que vivía con Kimberly Irene como parte de su separación definitiva. Esto luego de que encarara a la influencer por una supuesta infidelidad, pues, aseguró, habría descubierto que estaba en contacto con otros hombres y, ante la posibilidad de que la actriz de la obra "Perfume de Gardenia" pudiera dar su versión, amenazó con mostrar las pruebas.

“No es que hable mal de ella, no, realmente ella ha estado con más personas, pues le saqué en cara conversaciones, audios, todo. Me entristeció, me agüitó, me enojé y lloré… pues ni modo, no pasa, la vida sigue. Muchos van a decir: ‘Otra vez’, no, amigos, esto es definitivo, no hay vuelta de hoja. Realmente conozcan a las personas, no crean que por solamente ver los videos a través de una pantalla, no, las personas son cule***”, dijo Barajas al señalar que se estaría quedando en un albergue hasta conseguir dinero como enfermero, demostrando así que se trata de algo definitivo.