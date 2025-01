Kimberly “La más preciosa”, molesta con la hija de Dulce por su reacción a los supuestos conflictos con la cantante

La muerte de la cantante y actriz Dulce -que se registró el pasado 25 de diciembre de 2024- sigue dando de qué hablar debido a que se filtraron audios en los que su hija, Romina Mircoli, habla mal de ella. De esta manera se expuso que madre e hija tenían una relación complicada, lo que ambas mantenían en privado.

Diversas personalidades de la industria del entretenimiento han dado su punto de vista y eso pasó con Kimberly “La más preciosa”, quien es una generadora de contenido que se ha abierto camino en otras áreas y esto le permitió trabajar y forjar una amistad con la fallecida intérprete de “Déjame volver contigo” en la obra de teatro “Perfume de gardenia” que protagoniza Aracely Arámbula.

En entrevista con los titulares del programa televisivo “De primera mano”, la influencer, quien es amiga de Wendy Guevara -ganadora de “La Casa de los Famosos México” en 2023- reveló que tenía una relación cercana con Dulce, ya que detrás de bambalinas platicaban e incluso la orientaba para que mejorara función tras función.

“La soñé, pero me desperté y fue cuando recibí la llamada (para saber de su muerte). Sentí mucho escalofrío cuando me dijeron que sí (estaba muerta). Me salieron las lágrimas y parecía una niñita (llorando)”, expuso Kimberly “La más preciosa”. “Nos moríamos de risa por una ocurrencia de ella o mía”.

Kimberly “La más preciosa” no sólo recordó a Dulce y cómo era su amistad con ella, sino que también abordó la polémica que surgió luego de que se filtraron audios en los que Romina Mircoli incluso calificó a su fallecida madre de “hipócrita”.

De acuerdo con la generadora de contenido, la fallecida cantante nunca le contó que tuviera problemas con su hija; además, dijo que no conoce en persona a la hija de la intérprete de “Tu muñeca”, pero confesó que está molesta con ella por cómo ha abordado la situación.

“Te voy a ser sincera, nunca me habló mal de su hija, sus problemas eran muy de ellas. A quienes estimamos a Dulce nos da coraje, nos da rabia, pero no soy nadie para juzgar y criticar porque nunca la conocí en persona”, precisó Kimberly “La más preciosa”. “Dulce nunca me habló de ella. Sólo ellas saben cómo vivieron. Ella tiene sus razones por las que no al velo. Ella sabe, ella como su hija tomó la decisión”.