Recuerdan la primera participación de Lucero en el Teletón tras su regreso en 2024 junto a Lucerito: "muero de ganas de tener hijos"

El sábado 14 de diciembre se realizó una nueva edición del Teletón y aunque recaudar fondos para romper la meta anual y así lograr el objetivo de ayudar a miles de niños con alguna discapacidad, lo cierto es que la transmisión interrumpida en televisión junto a las figuras más queridas por el público siempre es un goce. Al menos así lo demostró Lucero, quien esta mañana es una de las principales tendencias del día tras su participación junto a Televisa y en la que no estuvo sola, ya que también la acompañaron su exesposo, Mijares, y su hija Lucerito.

La escena conmovió a muchos, ya que aunque la pareja se encuentra separada desde hace algunos años, sus apariciones públicas en familia siempre son aplaudidos por el público. Pero sin duda lo que hizo más especial el momento para los fans es que recordaron que la primera vez que Lucero apareció en el Teletón fue en 1997, año en el que Lucero y Mijares llegaron al altar, pero mucho antes de que ella se pudiera convertir en madre. De hecho, en el discurso que ofreció habló sobre su deseo de tener hijos pronto; lo emotivo es que en 2024 que regresó al evento de recaudación de fondos, lo hizo acompañada de su hija Lucerito.

Durante la edición del Teletón 2024, la "novia de México" y su familia se robaron todas las miradas por su participación en una nueva edición; recordemos que este evento de recaudación de fondos existe en México desde 1997 y en aquella primera edición la actriz fue una de las invitadas a participar como host para invitar al público a donar ante la buena causa. Anoche, ella junto a Mijares y su hija, quien no deja de abrirse paso en el mundo del espectáculo, fueron celebrados con un gran discurso.

"Estos tres seres humanos que desde hace 27 años han creído, han amado, se han entregado a esta causa. No podemos entender la historia de Teletón sin esos primeros Teletones en los que Lucero literal era un lucero e iluminó al país entero de amor, esperanza, fe", se le homenajeó a la cantante frente a las cámaras la noche de este 14 de diciembre. Asimismo, su expareja fue celebrado por el apoyo que ha brindado por casi tres décadas y Lucerito Mijares se llevó una mención porque antes de nacer, sus padres ya deseaban tenerla.

Luego de recibir unas palabras de agradecimiento por haber estado en la primera edición del Teletón y regresar en el 2024, Lucero dio unas palabras de agradecimiento al público y las donaciones de los últimos años. Asimismo, dejó ver su emoción ante los espectadores y afirmó que anoche se revivió una emoción que nunca ha dejado de tener y es precisamente el haber formado parte de esta historia, ya que era la primera vez que en México se organizaba un evento como este y no dudó en recordar las palabras que dijo entonces.

"No puedo olvidar que tenía un vestido rojo, estaba yo muy elegante porque me sentía muy importante y me sentía muy feliz de poder comenzar con un sueño que teníamos los mexicanos. (...) Estaba recién casada y salí a saludar y a decir: 'Yo soy Lucero, estoy recién casada y me muero de ganas de tener hijos, y quiero que este pedazo de mundo que les va a tocar a ellos sea mucho mejor'. Hoy soy mamá de estos dos maravillosos hijos que me ha tocado tener y que me ha tocado disfrutar", mencionó.