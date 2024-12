Karime Pindter revela cuánto ganaba en "La Casa de los Famosos México" y descubre que Paola Durante obtuvo más

Aunque han pasado varios meses desde que terminó la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” sus participantes siguen dando de qué hablar, esta vez fue Karime Pindter quien acaparó los titulares al revelar la suma de dinero que ganaba a la semana por ser parte del reality show. Lo que sorprendió a los fans es que, pese a que se convirtió en finalista, la influencer no estaba entre los mejor pagados.

La exestrella de "Acapulco Shore" captó de inmediato la atención de los fans en el polémico reality show y se convirtió en una de las participantes favoritas gracias a su simpatía, así como por la gran amistad que logró formar con Gala Montes, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares, quien obtuvo el primer lugar. Aunque los triunfos no terminaron para la influencer, pues tras su salida se sumó a importantes proyectos que incluyen el suyo en YouTube.

Para la nueva temporada de "Karime Kooler", la también modelo decidió invitar a algunos de sus excompañeros en "La Casa de los Famosos México" como para el más reciente episodio con Paola Durante. La exedecán y bailarina anunció en noviembre pasado su retiro luego de ser eliminada de "Las estrellas bailan en Hoy" donde arremetió contra Ema Pulido y la señaló de haberla "humillado" con las críticas a su desempeño en la pista.

¿Cuánto ganaba Karime Pindter en "La Casa de los Famosos México"?

En la charla Paola Durante reveló que el monto del salario estuvo entre las peticiones que presentó para ser parte de "La Casa de los Famosos México" y estar junto a Mario Bezares. La modelo dijo haberse sorprendido de que la producción aceptara el monto que pedía ya que era elevado y había estado alejada de los reflectores por un tiempo, algo por lo que consideraba que, incluso, podría quedar fuera del programa.

“Pedí más para ver si chicle y pega. Y me llaman y me dicen: ‘Listo, se aceptó’ y yo: ‘¿Cómo? ¿Se aceptó?”, dijo Durante para después ser cuestionada por Karime sobre el monto que pidió, lo que la llevó a revelar que le pagaron 350 mil pesos pero sólo fue durante una semana ya que fue la primera eliminada.

Karime Pindter no pudo evitar mostrarse triste por la cantidad que ella recibió a la semana por su participación en el reality show, ya que era un monto menor que el que obtuvo Paola Durante pese a que logró llegar a la final: "Yo digo cuanto me pagaron a mí, 100 (mil pesos) a la semana, amiga, eran mis pininos en la televisora, no podía decir yo que no”.

