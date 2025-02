Romina Marcos y Laura Salazar se casan, así le propuso matrimonio la doctora a la hija de Niurka

A inicios de este 2025, Romina Marcos, hija de la siempre polémica Niurka Marcos, sorprendió a todos al confirmar su nuevo romance con la Doctora Laura Salazar quien ha ganado gran popularidad en Tiktok, además la también cantante confirmó que dejó atrás sus gustos heterosexuales.

Desde entonces, tanto Romina como Laura Salazar han compartido a través de sus redes sociales momentos hermosos de su romance, ambas mujeres, han dejado claro que son muy felices estando juntas, tanto así que pese a que llevan poco tiempo de romance, la famosa doctora ya le propuso matrimonio a la hija de Niurka.

Romina Marcos y Laura Salazar se casan

Fue a través de las historias de Instagram de Romina Marcos que compartió el momento feliz que vivió hace tan solo unas horas y es que Laura Salazar preparó toda una sorpresa para la hija Niurka y que el momento además de muy ser especial estuvieran presentes sus mejores amigas quienes han sido testigas del gran amor que se tienen.

Fue así como Laura Salazar preparó una compilación de fotos y videos de lo que ha vivido a lado de Romina y lo transmitió en una pantalla muy grande, para que al finalizar, la famosa doctora le preguntó a Romina si quería pasar el resto de su vida a su lado, por lo que entre lágrimas la hija de Niurka dijo que sí.

Luego de comprometerse, la pareja se dispuso a escuchar una canción romántica, la cual la misma Laura escribió para celebrar el compromiso con su ahora futura esposa Romina Marcos.

Así nació el amor entre Romina Marcos y Laura Salazar

A través de un video publicado el 6 de enero, ambas revelaron, con sinceridad y mucho humor, cómo comenzó esta historia de amor que comenzó, aparentemente, de una forma muy casual. Desde un primer mensaje en Instagram hasta la conexión que las unió, ambas han contado los detalles con la frescura que las caracteriza.

La historia de cómo Romina y Laura comenzaron su relación parece sacada de una película romántica moderna. En su video conjunto, las dos compartieron anécdotas sobre el inicio de su noviazgo, destacando la sinceridad y la perseverancia que caracterizó el proceso. Romina, con su característico sentido del humor, confesó que, a pesar de que en su momento hubo rumores sobre cómo “se saltó la fila”, ella fue la primera en dar el paso para acercarse a Laura.

Y es que, decidió mandar un mensaje privado a Laura a través de Instagram, una jugada directa que no siempre sale como se espera. Laura, por su parte, explicó que no es muy activa en las redes sociales y que, por eso, tardó en responder al mensaje de Romina.

"Me mandó mensajito. La verdad, yo no soy mucho de leer los mensajes, sí me tardo mi tiempito"

Uno de los momentos más comentados de la charla fue cuando Laura compartió el contenido exacto del primer mensaje que Romina le envió. En él, la hija de Niurka fue clara y honesta, sin rodeos. A pesar de no identificarse como lesbiana en ese momento, Romina no dudó en expresar su atracción por Laura. El mensaje, directo y sin tapujos, decía: "No soy lesbiana, pero cien por ciento me atraes".

Laura, al descubrir este mensaje, confesó que su reacción fue muy positiva. "Yo sí soy lesbiana y cien por ciento me atraes", respondió de manera igualmente sincera, dando pie a una conversación que rápidamente se transformó en una conexión más profunda. Según Laura, el mensaje fue un punto de inflexión que cambió por completo el rumbo de su relación.

Sigue leyendo:

Mario Bautista no va a ser papá, está es la razón de sus románticas fotos