Exnovia de Peso Pluma lanza indirectas a Kenia Os, tras dejarse ver muy enamorados en el Super Bowl

Tras varias semanas de rumores, finalmente, el romance entre Peso Pluma y Kenia Os se confirmó en el evento deportivo más visto del año. Las imágenes de la pareja tomados de la mano y compartiendo muestras de cariño en el Super Bowl encendieron las redes sociales, generando una ola de comentarios entre sus seguidores.

Sin embargo, mientras seguidores de ambos cantantes celebraron el amor entre la pareja, otra figura entró en escena: Diana Esparragoza, exnovia del cantante, y es que, la influencer publicó varios mensajes en sus redes que muchos interpretaron como indirectas hacia Kenia Os, incluso, seguidores de la ex del intérprete de corridos tumbados también le dieron duro a la mazatleca.

Diana Esparragoza lanza indirectas a Kenia Os y sus fans la respaldan

Los internautas no tardaron en analizar las publicaciones de Diana Esparragoza. Frases como "Bebé, tú no haces el ridículo creyéndote cantante" y "Tú no vistes de Shein" aparecieron en sus redes sociales, generando especulaciones. Algunos seguidores aseguraron que se trataba de críticas dirigidas a Kenia Os.

Para avivar la controversia, amigos cercanos de Esparragoza también habrían participado en la discusión. Varios de ellos hicieron comparaciones entre ambas cantantes, alimentando el debate en redes sociales sobre quién es "mejor" para Peso Pluma. Por el momento, ni la influencer ni la nueva pareja han respondido directamente a estos comentarios.

Aunque el romance entre Peso Pluma y Diana Esparragoza nunca fue confirmado públicamente, los indicios eran evidentes. En octubre de 2024, el cantante fue visto paseando por París junto a la influencer, lo que despertó los primeros rumores. Además, Peso Pluma compartió una enigmática fotografía en la que aparecía la princesa Diana en un yate, lo que muchos interpretaron como una referencia directa a Esparragoza, quien se autodenomina "Lady Di" en redes.

La relación, aunque discreta, parecía estable hasta que surgieron los primeros indicios del romance con Kenia Os. Poco a poco, Peso Pluma y la cantante mazatleca comenzaron a ser vistos juntos en diferentes lugares, hasta que finalmente el Super Bowl confirmó lo que muchos ya sospechaban.

Kenia Os y Peso Pluma presumen su amor en redes

Pese a la controversia y las críticas, Kenia Os y Peso Pluma continúan disfrutando de su relación. Las indirectas en redes sociales no han sido un obstáculo para que la pareja siga compartiendo momentos juntos. De hecho, el cantante ha comenzado a dejar comentarios románticos en las publicaciones de Kenia, consolidando su romance a la vista de todos.

Desde sus primeras apariciones juntos, la pareja ha sido vista tanto en México como en Estados Unidos, dejando claro que su relación está tomando fuerza. La dinámica entre ambos ha sido bien recibida por sus fans, quienes los apoyan en esta nueva etapa de sus vidas.

