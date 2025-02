El Fan Art no va más: cómo se vería la bella Historia Reiss de ‘Attack on Titan’ en la vida real, estilo cosplay

Attack on Titan es fascinante por lo profunda y compleja que es su historia, empieza como una lucha para exterminar a los titanes y da un giro donde hay una guerra entre humanos por territorios y por quiénes son los buenos y malos.

Quien es parte de esta nobleza es Historia Reiss, quien al inico de Attack on Titan se presenta como Krista Lenz, una noble, sensible y empática soldado de la Legión de Reconocimiento que después se une al Cuerpo de Exploración para combatir titanes a lado de Mikasa, Eren, Armin y los demás integrantes.

Una famosa cosplayer logró encarnar a la perfección a esta personaje. Fuente: Web

La bella Historia Reiss de ‘Attack on Titan’ en la vida real

En la cuenta de lazyhobbit en Instagram, es posible ver una interpretación muy elegante de Historia. Ella es capaz de hacer lo que sea para proteger a la gente que ama y robarse tu corazón.

La cosplayer es leal a la esencia de este personaje de Attack on Titan, pues lleva puesto su uniforme de la Legión de Exploración con su capa verde y la chaqueta café claro que no pasa desapercibida en este universo. Su imagen, refleja delicadeza y determinación. Imposible no caer ante sus encantos.

En Attack on Titan fue capaz de enfrentarse a varios titanes y acabar con ellos, incluyendo al malévolo de su padre Rod Reiss y todo gracias a que fue entrenada en el combate cuerpo a cuerpo durante su entrenamiento.

