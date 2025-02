Sentidos Opuestos piensan en la techno cumbia

Por más de tres décadas, Sentidos Opuestos ha mantenido su esencia haciendo electro-pop-dance, pero con la variedad de géneros que hay actualmente, Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán buscan experimentar en otros ritmos como la techno cumbia.

“El maestro Chacho Gaytán tiene una revolución en la cabeza y siempre está buscando cosas nuevas, no por nada es el productor de Mist (espectáculo musical), entonces constantemente está fusionando o adaptando géneros y me dice que hagamos cosas nuevas. Recientemente me habló de la techno cumbia y yo asentí maravillada”, contó.

Sin embargo, no es la única idea que tienen en mente, porque también quieren hacer covers de temas clásicos, así como adaptar sus temas a otros géneros, ya que están 100% abiertos a la posibilidad de explorar y divertirse en el escenario.

Lo que sí aseguro es que mientras estén vivos, seguirán en los escenarios consintiendo a sus seguidores con sus canciones: “No sé si vamos a estar todo el tiempo haciendo conciertos, porque creo que la clave para seguir muchos años en esta carrera es que tengamos nuestros espacios para que cada uno desarrollé sus proyectos, no sé, quizá Chacho quiere llevar Mist a España o yo regreso a la actuación, pero seguiremos”.

Aunque el grupo inició en los 90, su música sigue vigente en antros y fiestas, esto lo agradece Rosaldo y considera que también se debe a que la música es cíclica, y sin importar las tendencias, el pop se mantiene vigente.

“El pop permanece y nosotros nos adaptamos a los sonidos actuales, manteniendo nuestra esencia, pero las solistas que están triunfando ahora, como Sabrina Carpenter, suenan a lo que se hacía hace 30 años, o muy similar, entonces para nosotros es una bendición porque forma parte del mismo movimiento al que pertenecemos”, detalló.

Con esto en mente regresan con su “Eternamente Tour” este 7 de febrero en el Frontón de Bucareli, un recinto íntimo que les permitirá estar más cerca de sus seguidores, a quienes esperan deleitar con sus hits, temas no tan conocidos y algunos covers de canciones que ellos admiran. Este recinto lo compartirán con Mercurio, aunque cada uno dará su show de manera individual.

“Será un concierto dinámico, divertido y que la gente podrá bailar, además es ideal para toda la familia, porque tenemos abuelitos que son fans de nuestra música, pero también muchos jóvenes que han heredado el gusto por nuestras canciones”, dijo.

SUPERAN INCENDIOS EN LA

Luego de que la también actriz tuviera que desalojar su casa de Los Ángeles por los incendios que sucedieron en la zona, junto a su hija y su esposo el actor Eugenio Derbez, está agradecida porque a su hogar no le pasó nada y por eso están tratando de ayudar, en la medida de sus posibilidades, a quienes perdieron todo. Además, de que ya reconstruyen la oficina de la casa productora de Derbez, la cual desapareció con el fuego.

Por otro lado, señaló que el estado de California está situado en una tierra caliente, por lo que los incendios son constantes, y esto los ha llevado a pensar en mudarse: “Eternamente habrá incendios aquí y nosotros no vamos a poder cambiar eso nunca, entonces claro que esto te hace dudar y preguntarse si es mejor irnos, y nosotros amamos vivir aquí, pero estamos abiertos a la posibilidad irnos a otra parte”.

Sentidos Opuestos estaba pensado como un quinteto, pero finalmente se quedó como dúo.

Su primera pausa la tuvieron en a inicios de este siglo y regresaron en 2012.

En 2017, formaron parte del espectáculo “Únete a la fiesta”.

En los últimos seis años han participado en los 90’s Pop Tour.

El año pasado presentaron el tema inédito “Y me llegaste tú”.

NÚMERSO

5 discos de estudio tienen.

2022 inició su “Eternamente Tour”.