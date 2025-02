Zona Maco, entre lo emergente y lo consolidado

Por quinta ocasión, Zona Maco destinó un espacio de su segmento Diseño a Emergente, lugar donde convergen propuestas de jóvenes talentos. La finalidad ha sido destacar la calidad conceptual y discursiva y que las ideas convivan con el diseño industrial de producción a mayor escala, se encuentra desde joyería, mobiliario o, incluso, prendas.

Una de esas propuestas es la de Send Hueso (Alexa Gerdingh), una joven de la Ciudad de México que aprovecha Maco para dar a conocer su Camp Lamp, luminaria inspirada en el movimiento camp de la moda y que, básicamente, "lo que intenta transmitir es un estilo ecléctico y maximalista", según explica la creadora quién actualmente estudia en la Nuova Accademia di Belle Arti in Milan.

"El propósito que tenía con esta lámpara es justamente tener algo muy divertido y algo que sea siempre entretenido de ver, que sea maximalista y que sea interesante en ese aspecto a través de texturas y diferentes colores", cuenta. Para elaborar la Camp Lamp, Alexa utiliza cerámica esmaltada y resina epóxica con colores pastel brillante que toman inspiración del grupo italiano Memphis, dedicado al diseño y la arquitectura.

¿Cómo es que te fuiste metiendo al campo del diseño?, se le pregunta. "Soy escultora, así empecé. Y después empecé también a hacer diseño y justamente esta lámpara es una intersección entre mis dos pasiones que son el diseño y el arte. Entonces con mi conocimiento de cerámica decidí aplicarlo a algo más funcional", cuenta.

Send Hueso dice que su diseño intenta plasmar su propia personalidad y estilo: "Soy alguien a quien le gusta el maximalismo, me gustan los colores, me gustan las antigüedades, todos los movimientos que reflejan esto es algo que a mí me inspira y me motiva siempre".

En el primer día de Zona Maco, la afluencia fue constante: relaciones públicas en los pasillos, selfies frente a las obras más atractivas y una constante de obras de artistas como Leonora Carrington, Pedro Friedeberg, Fernando Botero o Sebastian. Galería Continua expone algunos de los artistas más afamados: un cuadro hecho con piezas lego firmado por Ai Wei Wei en 2022 o "Dark Lime to Lime Gold Light" elaborado por Amish Kapoor en 2024.

Con el tamaño del nombre del artista también los precios se expanden, es el caso del retrato de gran formato "The Message" (2024) de Marina Abramovic que se vende por más de 200 mil euros o la escultura "The Beetle Sphere" del artista indonesio Ichwan Noor que se vende por 160 mil dólares.

