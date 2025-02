"Probablemente soy el fotógrafo que más ha fotografiado en la historia de la fotografía": Sebastião Salgado

Sebastião Salgado (Brasil, 1944), el fotógrafo latinoamericano de mayor proyección internacional, quien se retiró hace un año, tiene un deseo para el futuro: “que los fotógrafos sean capaces de comprender a la sociedad de la que forman parte para contribuir con su trabajo a mejorar el mundo”.

La confesión de su anhelo provoca el aplauso unánime de la comunidad de fotoperiodistas que abarrotó el vestíbulo del Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología (MNA), espacio en el que, a partir de hoy, se presenta Amazonia, exposición que ha recorrido más de 10 ciudades en todo el mundo y que muestra la documentación que el artista realizó a lo largo de nueve años en la selva tropical.

“Cuando llegué a las comunidades indígenas del Amazonas, me di cuenta de que se trataba de mi propia comunidad, soy naturaleza y soy parte del planeta. Ahí, todas las personas viven en comunión con las flores, los árboles, los bichos, los ríos y la tierra”, dijo el artista en entrevista con El Heraldo de México.

El proyecto fotográfico, señaló Salgado, lo ha llevado a realizar 58 viajes, 58 reportajes y “quizá más de mil tomas de cada foto final, que, puestas en la exhibición, parecen apenas un segundo”. “Además de la parte ambiental, la selva tiene una parte humana que debemos cuidar, poco más de 300 tribus, 300 lenguas y 300 culturas forman parte de ella, y hoy, seguramente, es la concentración cultural más grande del planeta y se está perdiendo, tenemos que mantenernos en la lucha”, señaló.

Y agregó: “El desafío de este proyecto, para mí, en la parte técnica, es el tema de recorrerla toda; es un mundo, es un planeta. El segundo es la autorización, porque, además de los permisos del Ministerio del Interior de Brasil, es necesaria la aprobación de las tribus. No es sencillo”.

En la muestra que sucede hasta mayo, exhibe 205 fotografías que emanan luz desde su interior, la cual, según él, es la luz del Amazonas. Asimismo, explicó que se encuentran, por primera vez, fotografías de las montañas de la selva, las cuales pudo capturar con su lente desde un helicóptero.

Entre capturar la belleza de un lugar como el Amazonas o su destrucción para crear conciencia en torno al ecosistema, señaló: “la devastación, el asesinato de indígenas y la desgracia ya toman la prensa todos los días, pero poca gente muestra la pureza, la exposición se nutre del 82 por ciento de la pureza”.

Salgado, dice, con 80 años tiene claridad en tres cosas: el amor a Lélia Wanick, a quien cariñosamente llama "Lele", su esposa y socia desde hace más de medio siglo, figura clave en su trabajo. “No es una vida con ella, es una existencia con ella”. Su finitud: “Ya soy un viejito. Cumpliré 81 años y la gente muere entre los 80 y 90. Estoy a la puerta del paraíso”. Y su paso por esta vida: “Probablemente yo sea el fotógrafo que más ha fotografiado en la historia de la fotografía en este planeta".

CITAS EMBLEMÁTICAS QUE HA DICHO

“La fotografía tiene el poder de cambiar el mundo. No hay manera de ver una imagen de la miseria humana y no sentirse tocado por ella.



"El Amazonas es el pulmón del planeta, pero no solo en términos de oxígeno. Es el corazón de una biodiversidad impresionante que debemos proteger."