Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este VIERNES 31 de enero de 2025 en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula determinó los automóviles que no podrán salir a las calles para el viernes 31 de enero, medida que se aplicará en la Ciudad de México y el Estado de México. Esta estrategia tiene el propósito de reducir la contaminación ambiental y controlar la calidad de aire, especialmente cuando el Sistema de Monitoreo Atmosférico detecta contaminantes al aire libre.

Las autoridades decidieron que los automóviles con holograma 2 no podrán circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Además, quienes no sigan esta medida podrán recibir una multa con un pago de hasta 919 pesos, debido a que las unidades podrán ser trasladadas al depósito vehicular. Si la capacidad de arrastre de la unidad no supera las 3.5 toneladas, puede subir hasta mil 833 pesos.

Esta medida también apoya a la reducción del tránsito vehicular en avenidas y calles de la capital y el Estado de México. Las autoridades de tránsito advierten que saltarse esta medida no aplica para los automóviles con holograma 0 y 00. También pueden utilizarse los automóviles eléctricos, híbridos, vehículos con matrícula de auto clásico, matrícula de demostración y vehículos con Holograma exento.

Estas alcaldías de Edomex tendrán Hoy No Circula

El monitoreo indica que la ciudad tiene contaminantes PM10 propagados a lo largo de la la Zona Metropolitana del Valle de México. Si bien, el Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la CDMX, para el Estado de México solo aplica en estos municipios:



Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cómo puedo tener un holograma Exento?

Los vehículos con holograma exento no están sujetos a las medidas del Hoy No Circula, razón por la cual los automovilistas se encuentran interesados para tomar este tipo de unidad. Este listado es elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente en base a información de la industria automotriz y se alinea al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria. Estas son las unidades que pueden obtener un Holograma exento.

Vehículos que pueden obtener el holograma exento

