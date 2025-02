Hoy No Circula, domingo 2 de febrero de 2025: ¿Qué vehículos descansan en la CDMX y Edomex?

Para reducir las emisiones gas que generan los vehículos de combustión interna, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el programa Hoy No Circula que regula la Secretaría de Movilidad, determina qué automóviles podrán circular el próximo domingo 2 de febrero de 2025.

Este programa se aplica los 356 días del año a excepción de algunos domingos, ya que hay una reducción considerable de dióxido de carbono (CO2), el cual, es el culpable del aumento de partículas PM10 y PM2.5, las cuales afectan la salud de los capitalinos y los mexiquenses que llega a la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué vehículos descansan este domingo 2 de febrero?

El próximo domingo 19 de enero, el Programa Hoy No Circula, no operará para ambas entidades de la ZMVM; es decir, que no habrá restricciones para los conductores con placas de la capital del país o de la entidad mexiquense.

Vehículos que no circulan de lunes a sábado Foto: Especial

El programa en caso de activarse opera de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, en el que a través de una serie de normativas como el holograma o el color del engomado no podrán circular, esto con el objetivo de reducir los los gases contaminantes que dañan la capa de ozono y que ocasionan enfermedades respiratorias.

La estrategia del Hoy No Circula, según la Semovi, ha tenido buenos resultados para combatir los gases producidos por la quema de combustibles fósiles como la gasolina o el diesel. Además, promueven el uso de alternativas menos contaminantes como el uso del transporte público como el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús o bicicleta.

¿Qué municipios del Edomex se aplica el programa Hoy No Circula?

En algunos municipios del Estado de México se aplica este programa, en el que no podrán circular algunos vehículos con placas de la entidad mexiquense.

El Programa no aplica los domingos Foto: Especial

Estos son los municipios que no circularía:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca, La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

