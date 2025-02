Sheinbaum responde a Trump: Ordena aplicar aranceles y rechaza nexo con crimen organizado

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un comunicado respondiendo de manera oficial a la imposición de los aranceles del 25% que le impuso a México el gobierno de Donald Trump, en este rechazó el nexo con las organizaciones criminales y la injerencia dentro del país que señalaron desde la Casa Blanca.

En el mensaje que emitió la Casa Blanca en sus cuentas oficiales aseguraba que el gobierno de México tenía un pacto con carteles de droga y por tanto contribuían a la crisis del fentanilo, razón principal por la que les aplicaba el arancel comercial como medida para impulsar a que combatan en conjunto el tráfico de migrantes y de drogas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al secretario de Economía Marcelo Ebrard, a que también se implementen medidas arancelarias Estados Unidos.

Luego de que este viernes dijo que México contaba con plan A, B y C ante la posición de gravámenes a nuestro país, la titular del Ejecutivo Federal dijo que se tomarán acciones.

Recalcó que México no quiere confrontación.

“Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte”, aseguró.

Enfatizó que no es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas. La presidenta también rechazó cualquier intención injerencista en nuestro territorio.

"México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no"