Pascal, el cantante que fue albañil antes de convertirse en un fenómeno musical

En el mundo de la música, pocos artistas logran construir un camino tan auténtico y conmovedor como el de Pascal, un joven talento peruano que ha pasado de ser albañil a convertirse en un fenómeno musical internacional. Con apenas 24 años, Pascal ha conquistado millones de corazones gracias a su estilo fresco, cargado de autenticidad y emociones reales que conectan con su público.

Su más reciente sencillo, "Nos Duele Tanto", ha alcanzado grandes números, dignos de presumir, pero este éxito no es algo que logró de la noche a la mañana, Pascal platicó con el equipo de El Heraldo de México y nos contó cómo ha trabajado durante años para ser uno de los jóvenes talento más exitosos del momento.

Pascal está promoviendo su nueva propuesta musical, consolidándose como una de las figuras más prometedoras del 2025. Su historia es la de un artista que ha sabido aprovechar cada obstáculo como un escalón hacia el éxito.

La pasión de Pascal por la música nació desde los 8 años de edad, influenciado por su abuelo, quien le inculcó el amor por los instrumentos y las melodías. A los ocho años, su curiosidad lo llevó a explorar el universo musical, y no tardó en descubrir su talento innato. Su primer contacto con un escenario quedó grabado en su memoria y marcó el rumbo de su vida.

“Cuando me subí por primera vez a un escenario, le dije a mi mamá que lo haría un millón de veces más”, recuerda con una gran sonrisa.

Si bien, Pascal ahora está recogiendo los frutos de los sacrificios que hizo siendo tan solo un adolescente, está más que agradecido con su madre quien de acuerdo a sus propias palabras ella fue quien le enseñó a trabajar por sus metas.

Y es que, tras la separación de sus padres, Pascal creció bajo el cuidado y apoyo incondicional de su mamá, quien siempre lo animó a seguir sus sueños. "Mi mamá nos enseñó que las cosas no caen del cielo, que hay que trabajar duro por lo que queremos", compartió el cantante para El Heraldo de México

Antes de llegar a las listas de éxitos, Pascal tuvo que enfrentar innumerables retos. Como artista independiente, el camino fue especialmente difícil. La falta de recursos y las constantes negativas no lo detuvieron.

“Fue complicado al inicio, nos tiraron la puerta en la cara un montón de veces, nos dijeron que no, que no, y como era un artista independiente, hay muchísima inversión quizás al inicio, me acuerdo que tuve que trabajar de todo, yo fui albañil, mesero, un montón de cosas…”, confesó en entrevista