Nodal bloquea a Dani Flow de redes y “el rey del morbo” le manda fuerte mensaje

La polémica vuelve a rodear a Christian Nodal, esta vez por haber bloqueado a Dani Flow, conocido como el 'Rey del Morbo'. El reguetonero reveló recientemente que el intérprete de "De los besos que te di" lo bloqueó en redes sociales, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores. Esta situación es el resultado de una serie de indirectas que Dani Flow ha lanzado en contra del sonorense en los últimos días.

El detonante de la controversia fue un comentario de Dani Flow en el que, tras escuchar el último lanzamiento de Nodal, afirmó que la mejor parte de la canción era cuando terminaba. Además, etiquetó al cantante y aseguró que su "patrona" era Cazzu, pero, eso no es todo pues "el rey del morbo" tiene varias semanas no solo lanzando indirectas al sonorense sino que también se burló de Ángela Aguilar, debido a unas declaraciones que la esposa del sonorense hizo respecto a la música moderna.

Nodal bloquea a Dani Flow y él manda fuerte mensaje

Dani Flow, lejos de quedarse callado, decidió reaccionar con su característico estilo. "Nodal, me bloqueaste de TikTok, brou, pero eso no quita que mi canción vaya a sonar más que la tuya, está bien gacha tu rola", expresó el cantante en un video que rápidamente se viralizó.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y, como era de esperarse, la comunidad se dividió. Mientras algunos aplaudieron la actitud de Dani Flow, otros defendieron a Nodal, argumentando que tiene derecho a decidir quién interactúa con él en redes. No obstante, varios usuarios señalaron que esta no es la primera vez que el sonorense bloquea a alguien que lo critica, lo que avivó aún más la discusión.

Dani Flow vs Nodal y Ángela Aguilar

El conflicto escaló aún más cuando Dani Flow decidió responder con otra provocación, esta vez dirigida a Ángela Aguilar. En un comentario reciente, el reguetonero escribió que estaba en busca de novia, y cuando un seguidor le sugirió salir con la cantante, él contestó con ironía: "Dije novia, no infierno". La burla causó una avalancha de reacciones en redes, donde algunos lo tomaron con humor, mientras que otros lo señalaron por su falta de respeto.

Pero eso no fue todo. En una publicación posterior, Dani Flow hizo referencia a una entrevista de Ángela Aguilar en la que la cantante criticaba la música actual por su contenido explícito. El reguetonero, sin dudarlo, utilizó un fragmento de su propia canción "LMPDGTO", famosa por su lenguaje provocador, para ironizar sobre las declaraciones de la joven intérprete. "Regresaron los poemas", bromeó en el video, intensificando aún más la polémica.

Esta no es la primera vez que Dani Flow se enfrenta públicamente a Christian Nodal. Durante un festival en la Ciudad de México, el reguetonero ya había lanzado una fuerte declaración en contra del intérprete de "Botella tras botella". En medio de una colaboración con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, Dani Flow aprovechó la oportunidad para hacer un comentario que dejó a todos boquiabiertos: "Siempre Eduin Caz, nunca Christian Nodal".

El comentario no solo sorprendió al público, sino que también dejó perplejo a Eduin Caz, quien, a juzgar por su expresión, no esperaba tal afirmación. La reacción en redes fue inmediata, y aunque hubo críticas, también recibió el respaldo de quienes consideran que Dani Flow se atreve a decir lo que muchos callan en la industria musical.

