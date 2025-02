Maribel Guardia extiende la custodia de José Julián por 90 días, Imelda Garza Tuñón no podrá ver a su hijo

La tarde del viernes 31 de enero, Maribel Guardia rompió el silencio al hablar por primera vez del proceso legal que inició contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, por supuestos malos tratos a su nieto, José Julián. La demanda la interpuso a inicios de la semana pasada y a partir de ese momento se mantuvo en completo silencio.

Después de las primeras investigaciones las autoridades de la Ciudad de México determinaron que José Julián se quedara bajo el cuidado de su abuela, Maribel Guardia, por los próximos diez días. El plazo se cumplió el viernes 31 de enero, provocando especulaciones sobre el paradero del pequeño.

En la conferencia de prensa que ofreció la tarde de ayer, Maribel Guardia fue cuestionada sobre la guardia y custodia de su nieto, José Julián. La actriz del Cine de Ficheras reiteró que su intención no es quedarse con el menor, pero espera que Imelda Garza Tuñón se encuentre en las condiciones adecuadas para su cuidado.

La tarde de ayer, Maribel Guardia concedió una conferencia de prensa en la que habló sobre la guardia y custodia de su nieto, José Julián. La conductora de televisión explicó que el plazo bajo su cuidado se podría extender durante los próximos 90 días. A lo largo de este tiempo recibirán visitas del DIF e incluso ellos tendrán que ir al DIF y a la fiscalía.

En este sentido la también modelo nacida en Costa Rica dijo que espera que en estos 90 días su nuera Imelda Garza Tuñón ingrese a una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas de adicciones. Apuntó que por el momento la joven no se puede acerca a su hijo, José Julián, y viceversa.

"Espero en estos 90 días Imelda tome la decisión de internarse para que le entreguen a su hijo. Parece que no (puede ver a su hijo), la fiscalía manda una orden donde dice que no nos podemos acercar a ella y ella no se puede acercar a nosotros", sentenció.