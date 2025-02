Maribel Guardia responde y niega que su marido le haya sido infiel como lo aseguró Imelda Garza Tuñón

Maribel Guardia salió a escena este viernes 31 de enero de 2024 en el Centro Cultural Teatro 2, donde dio la cara ante los medios de comunicación por la reciente polémica que ha enfrentado por la custodia de su nieto, José Julián, quien ha vivido con ella durante la última semana por decisión de las autoridades.

Durante la conferencia, la actriz y vedette mexicana respondió las preguntas que hay respecto al pleito con Imelda Garza Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa, a quien ha señalado de supuestamente ser viciosa, razón principal por la que supuestamente habría decidido pelear el bienestar del menor.

Aseguró que todo lo que quiere es que Imelda recapacite y reciba la ayuda que necesita por las supuestas adicciones que tienen y que ponen en riesgo tanto su salud como la del pequeño José Julián. Aseguró que por el momento, el pequeño tiene una abuelita que estará para cuidarlo siempre.

“Yo sé que José Julián tiene mamá, y quiero que estén juntos, pero una madre sana.. y ella merece estar con su niño, pero el niño no merece a una madre que está enferma y no le puede dar la seguridad"

Además, respondió a todas las acusaciones de las que ha sido objeto por parte de Imelda, por ejemplo, cuando la joven cantante dijo que supuestamente hay un triángulo amoroso en la relación de Maribel, pues su marido aparentemente la engaña y tiene una aventura con otra pareja.

"Mi marido ha sido maravilloso o nunca me he enterado, lo ha hecho tan bien que no me he enterado. Es mi manager, fue manager de Julián, es un hombre incondicional, estoy enamorada, me siento querida, nunca ha llegado borracho a la casa", fueron algunas de las palabras que mencionó.