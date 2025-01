La hermana de Julián Figueroa ventila las verdades de Imelda Garza Tuñón: "No es apta para cuidar a un niño"

La demanda que interpuso Maribel Guardia contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, sigue dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. En esta ocasión la que brindó su punto de vista sobre el escándalo fue Marcelia Figueroa, hermana del fallecido cantante, Julián Figueroa.

La semana pasada te informamos que la protagonista de la obra de teatro "Lagunilla, mi barrio" procedió legalmente contra Imelda Garza Tuñón. Después de las primeras investigaciones las autoridades determinaron que Maribel Guardia se quedara con la custodia temporal de su nieto, José Julián.

Ante esta situación, Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian y hermana de Julián Figueroa, concedió una breve entrevista en la que fue cuestionada sobre el escándalo mediático que protagonizan Maribel Guardia y su nuera, la joven actriz de teatro, Imelda Garza Tuñón.

Sin guardarse nada la actriz dijo que apoya totalmente a Maribel Guardia en su decisión de proceder legalmente contra su nuera. La joven aseguró que no es fácil lo que está haciendo la primera actriz, por lo que pidió no juzgarla y respetar su decisión.

Al ser cuestionada sobre el comportamiento de Imelda Garza Tuñón, Marcelia Figueroa contó que fue testigo de "muchas cosas". Sentenció que la actriz de teatro no se encuentra bien ni en condiciones de cuidar a su hijo, José Julián. Le aconsejó a su "cuñada" que primero se cuide ella misma.

"Fui testigo de muchas cosas gracias a esta cercanía (sobre la actitud de Imelda Garza Tuñón). Definitivamente no está bien, no es apta para cuidar a un niño, no es apta ni para cuidar de ella misma", sentenció.