"Me han dicho que me van a matar": Imelda Garza Tuñón recibe amenazas por el proceso contra Maribel Guardia

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, concedió una entrevista en la que reveló las consecuencias que le ha traído el proceso legal que inició en su contra la actriz, Maribel Guardia, quien interpuso una demanda por los delitos de abandono de menores y maltrato infantil.

A más de una semana del escándalo, la joven actriz de teatro habló ante las cámaras del programa matutino "Venga La Alegría" para explicar que ha recibido amenazas después de que su suegra, Maribel Guardia, la demandara ante las autoridades. Imelda Garza Tuñón no dudó en expresar su preocupación.

La mañana de este viernes 31 de enero el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y de Joan Sebastian. La joven contó que ha recibido amenazas por el pleito legal que tiene contra la actriz de "Lagunilla, mi barrio".

En este sentido Imelda Garza Tuñón contó que desde que inició el pleito legal ha recibido varias amenazas hacía su persona. La actriz de teatro detalló que ha recibido mensajes en los que la advierten que la van a "desaparecer", incluso algunas la amenazan de muerte.

"Me han dicho que me van a desaparecer que me van a matar. Muchas amenazas que caen en cosas muy intensas", contó.