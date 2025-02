J Balvin revela que tuvo una fuerte crisis emocional por la muerte de un amigo cercano

Aunque han pasado varios meses desde que se dio a conocer la dolorosa muerte de Liam Payne, aquel 16 de octubre de 2024 quedó grabado en la memoria universal como uno de los momentos más tristes e impactantes en la historia de la música moderna. A los 31 años, Payne perdió la vida tras caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur en Buenos Aires, Argentina, en circunstancias que generaron una profunda conmoción y una exhaustiva investigación, que incluso hoy en día sigue en pie.

De acuerdo con lo compartido por autoridades argentinas, en la habitación alquilada por el exintegrante de One Direction se encontró una botella de whisky, un encendedor y diversas sustancias, incluyendo clonazepam; además, según el informe forense, se hallaron rastros de cocaína y un antidepresivo recetado en su organismo. El informe también detalló que Payne sufrió politraumatismo severo, con hemorragias internas y externas, y que no adoptó una postura defensiva durante la caída, lo que sugiere que pudo haber estado inconsciente en el momento del accidente.

Como era de esperarse, el mundo enteró quedó paralizado ante las noticias y sus excompañeros de banda compartieron su dolor a través de redes sociales, en donde millones de personas enviaron mensajes de amor por medio de comentarios. Sin embargo, además de los cantantes, otras figuras públicas que eran cercanos a Payne quedaron en shock al conocer el destino fatal que sufrió y entre ellas se encuentra el reggaetonero J Balvin.

Para quienes siguen de cerca la carrera y vida personal del cantante, es bien sabido que además de ser uno de los artistas más influyentes del género urbano, también es un defensor activo de la salud mental, hablando abiertamente de sus personales contra la ansiedad y la depresión. A lo largo de los años, el colombiano ha utilizado su plataforma para sensibilizar al público sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional y para ofrecer apoyo a aquellas personas que enfrentan desafíos similares.

Es así como a través del podcast "Los hombres sí lloran" (presentado por Juan Pablo Raba), el reggaetonero se sinceró sobre su fama y la lucha contra sus emociones, pero Balvin compartió también una experiencia profundamente personal relacionada con la trágica muerte de Liam Payne, revelando el impacto devastador que este suceso tuvo en su propia salud mental ya que la noticia le causó un enorme desconcierto que no pudo controlar sin la ayuda de medicamento psiquiátrico.

Estos días que pasó lo de Liam Payne yo dije 'quiubo' [...] Me tocó tomarme la pastillita. La que me tomo para dormir me la adelantaron... volvió el cerebro y se acomodó, dijo durante su participación en el podcast.