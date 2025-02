Comipems 2025: Sheinbaum revela fecha en que dará a conocer NUEVA forma de ingreso a la preparatoria

Este 2025 el proceso para ingresar a la preparatoria se modificará radicalmente de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum quien anunció que se eliminaría el examen regular del Comipems que se realiza año con año para designar una institución del nivel medio superior a los estudiantes.

El examen ha tenido una serie de debates al considerarlo excluyente debido a que la mayoría opta por entrar a aquellas escuelas que tienen pase directo a la universidad, tales como el CCH y la Vocacional dejando de lado otras opciones y centros de estudio competitivos.

Fue durante una conferencia de prensa que tuvo la mandataria al visitar el municipio de Chimalhuacán cuando reforzó que este 2025 no se realizará el examen del Comipems, y cuentan con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

¿Cuándo anunciará el plan para sustituir al Comipems?

Ante las dudas y la especulación por cómo será el nuevo proceso, adelantó que el próximo lunes 3 de febrero presentará el plan durante su conferencia matutina en Palacio Nacional

“También vamos a hacer más preparatorias, más institutos de educación media superior. Pero además les quiero dar una noticia que la íbamos a dar el lunes, pero se las doy de una vez: Este año no va a haber examen del Comipemps (Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior)”, expuso.

La titular del Ejecutivo Federal anunció que se lanzará una plataforma para que se inscriban los estudiantes.

“Vamos a garantizar la educación para todos y para todas. Y además nos están ayudando el Poli, la UNAM, el Tecnológico Nacional de México para mejorar todo el sistema público de las preparatorias”, dijo.

“Ya lo vamos a explicar a partir de lunes, pero va a haber más preparatorias, va a haber más universidades, la Universidad Rosario Castellanos va a estar también en la zona oriente. Y también vamos a atender la seguridad”, apuntó.

Después, en el Nezahualcóyotl, puntualizó que el lunes se presentará la plataforma ara acceder a la educación media superior, sin que la selección de una institución parezca un “castigo”.

“El lunes lo vamos a explicar cómo va a quedar esa plataforma donde se inscriban y vamos a fortalecer para que no sea un castigo. Porque parece que, ‘ay, yo quería la prepa 6 de la UNAM’, ‘no me tocó’, y ay, ya, este, ‘voy a ir a una prepa que no es de calidad’. La verdad que luego parece que para eso es el examen del Comipens”, dijo.

“No, pues todas las prepas tienen que ser buenas, todas, no nada más unas y otras no. Y eso le corresponde al gobierno, por eso vamos a hacer todas las preparatorias con los maestros y maestras de prepa, pues que sean de calidad”, afirmó.

Manifestó que son de calidad todas las instituciones de educación superior.

“Y esto nos van a ayudar la UNAM, el Politécnico, el Tecnológico Nacional de México, para que digan, a ver, me tocó el Cecati, me tocó el Conalep, me tocó Bachilleres, pues no hay problema, tiene siempre una gran calidad en Educación Media Superior, que eso es lo importante”, añadió.

