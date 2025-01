Fofo Márquez y otros 3 casos que sacudieron a México en los últimos años

Después de casi un año en un proceso legal que parecía interminable y abrumador, el pasado 29 de enero Rodolfo "Fofo" Márquez fue sentenciado a una pena de 17 años y seis meses de prisión por intentar cometer un feminicidio en grado de tentativa contra Edith "N", a quien golpeó en un estacionamiento después de que se vieran involucrados en un pequeño incidente de tránsito. La brutalidad con la que el influencer atacó a la víctima la llevó a denunciar ante las autoridades correspondientes y una orden de aprehensión fue girada en contra del creador de contenido que se dedicaba a mostrar su vida de lujos y "prepotencia" en redes sociales.

Aunque la familia de Fofo busco cambiar los cargos por lesiones, las autoridades determinaron que su caso calificaba como un intento de feminicidio en contra de la víctima, por lo que fue juzgado como tal. Por ello, además de la condena que deberá cumplir en prisión, el magistrado del Estado de México impuso una multa de 66,313 pesos, aunque también destacó que se había demostrado la alteración del proyecto de vida de la víctima y como resultado, se ordenó una compensación económica por daños de 277,400 pesos, mismos que, de acuerdo con Edith "N" no cubren los gastos del juicio.

En un paso adicional, se determinó que el acusado debe recibir tratamiento psicoterapéutico con enfoque de género durante dos años, ya sea en una institución pública o privada; por su parte, Edith "N" solicitó medidas de protección ya que teme represalias por parte de la familia de Márquez.

Los influencers que enfrentaron consecuencias legales por sus actos

Al tratarse de una figura pública con muchos escándalos detrás, el caso se hizo sumamente mediático, poniendo foco en cómo algunos creadores de contenido se sienten "intocables" por la ley; lamentablemente, el caso de Fofo Márquez no es el primero que sacude a México en los últimos años, pues desde que las redes sociales se hicieron una parte fundamental de la comunicación, muchas personalidades se han visto expuestas por comportamientos violentos.

El impacto de sus acciones puede ser inmediato y, en muchos casos, irreversible.

Fotografía: X/@MICTLANN_

Nath Campos y la denuncia por abuso sexual contra Rix

Cuando se habla de pioneras en el internet, una de las más reconocidas es Nath Campos, una influencer que lleva años creando contenido para el mundo digital junto a otras personalidades entre las que se encontraba Ricardo González, mejor conocido como Rix. Aunque ambos habían construido lo que parecía ser una amistad muy sólida y sincera, en 2021 Nath hizo público que había sido víctima de abuso sexual en 2017 por parte del también influencer.

Según su testimonio, Rix la había agredido cuando ella estaba en un estado de vulnerabilidad, luego de haber consumido alcohol, también expresó en su video que, en ese momento, no se sintió con la capacidad de denunciar ni de reaccionar debido a la confusión y el miedo que experimentó, pero que con el tiempo había decidido compartir su historia para ayudar a otras víctimas a alzar la voz.

A raíz de esta denuncia, Rix fue detenido en febrero de 2021 y, tras un proceso judicial, fue sentenciado a prisión por el delito de abuso sexual en contra de Nath Campos. La sentencia y la visibilidad del caso generaron un gran debate sobre el tratamiento de las víctimas de abuso sexual, la importancia de la justicia y el papel de los influencers en la lucha contra la violencia de género.

El testimonio de Nath Campos fue un acto valiente que inspiró a otras mujeres a salir del silencio y hablar sobre sus propias experiencias de abuso.

Instagram/@soyrix/@nathcampost

YosStop acusada por difundir contenido íntimo de una menor de edad

Un caso que también marcó un antes y un después en el mundo de los influencers fue el de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop. La influencer, famosa por su canal de YouTube en el que compartía contenido de humor y comentarios algunos videos virales, fue detenida en 2021 tras ser acusada de difusión de contenido íntimo sin consentimiento, un delito grave en México.

La denuncia contra YosStop surgió cuando, en uno de sus videos, la influencer hizo comentarios sobre un caso de abuso sexual en el que estaba involucrada una joven menor de edad llamada Ainara. YosStop, sin conocer todos los detalles del caso, difundió información y compartió un video donde hablaba del tema de manera irrespetuosa y revictimizante.

Así, la denuncia fue presentada por Ainara y las autoridades consideraron que YosStop había violado la ley al difundir un video que involucraba a una menor de edad, lo que la llevó a enfrentar cargos por el delito de pornografía infantil. Tras varios meses en prisión preventiva, YosStop fue liberada bajo ciertas condiciones, pero su caso dejó una importante lección sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los influencers al tratar temas delicados. El caso de YosStop fue uno de los primeros en México en los que una influencer fue arrestada por incurrir en un delito relacionado con la difusión de contenido sensible.

Fotografía: Instagram/@justyoss

Ixpanea expone a Yayo Gutiérrez por almacenar contenido íntimo de mujeres

Finalmente, otro de los casos que sacudió a todo México sucedió en 2021 cuando la influencer Ixpanea expuso públicamente a Yayo Gutiérrez, otro conocido creador de contenido, por tener carpetas digitales con imágenes y videos íntimos de diversas mujeres, que, según él, fueron obtenidas sin el consentimiento de las afectadas.

A medida que las pruebas y testimonios comenzaron a circular en línea, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia las víctimas y de rechazo hacia Yayo Gutiérrez, pues varias mujeres se manifestaron públicamente sobre sus experiencias, afirmando que sus imágenes fueron compartidas sin su autorización.

Las consecuencias legales para Yayo Gutiérrez aún están en proceso, pero la funa dejó claro que el respeto por la privacidad y el consentimiento es fundamental, y que las figuras públicas tienen una gran responsabilidad en el tratamiento de la información personal, especialmente cuando se trata de contenido sensible y privado. Por su parte, la exposición de Ixpanea a Gutiérrez no solo fue un acto de valentía por parte del influencer, sino que también contribuyó a dar visibilidad a un problema grave que afecta a las mujeres en el mundo digital. El escándalo no solo afectó la reputación de Yayo Gutiérrez, sino que también generó un debate más amplio sobre el consentimiento en las redes sociales y la forma en que los influencers manejan su poder sobre la audiencia.

Fotografía: Instagram/@yayogutierrez/@ixpanea

Sigue leyendo:

Leopardos, jaguares y tiburones: así era el zoológico de “mascotas” exóticas que tenía Fofo Márquez

El documental que recopila todos los terribles actos que supuestamente confesó Fofo Márquez antes de ser detenido