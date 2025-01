"Estaba en un estado de desesperación": Imelda Garza Tuñón pide disculpas a Maribel Guardia por insultarla

El día de ayer por la tarde, Imelda Garza Tuñón se presentó en los juzgados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para comparecer ante las autoridades y presentar nuevas pruebas con la intención de recuperar la custodia de su pequeño hijo José Julián, quien actualmente se encuentra bajo el cuidado de su abuela Maribel Guardia.

Durante su salida del inmueble, la joven de 28 años de edad fue abordada por los medios, quienes la cuestionaron sobre su sentir luego de haber sido separada de su hijo tras la denuncia de su suegra, a quien incluso llegó a insultar tras asegurar que se estaba cometiendo una injusticia.

Al respectó, Imelda comentó que actualmente se encuentra bastante estable emocionalmente, señalando que realizó dichas declaraciones mientras se encontraba en un "estado de desesperación", recalcando que no debió hacer público su sentir, pero que no se podía arrepentir de las emociones que llegó a manifestar cuando tenía incertidumbre de lo que iba a pasar.

“Al final del día era una persona que estaba en un estado de desesperación. No me puedo arrepentir de cómo me sentía cuando estaba desesperada, cuando estaba asustada, cuando no sabía qué iba a pasar; no me puedo arrepentir de eso”, declaró Imelda.