Presume los mejores looks de oficina al estilo de Salma Hayek

Uno de los grandes íconos de la moda es Salma Hayek, quien siempre ha cautivado al mundo entero por llevar las combinaciones perfectas no sólo en su paso por alfombras rojas o al ser invitada en programas, pues en el día a día también ha demostrado ser toda una diva y experta en tendencias. Por supuesto, en su estilo destacan algunos looks que son perfectos para ir a la oficina jugando con la elegancia y la formalidad.

Para nadie es secreto que escoger los looks para ir a la oficina puede ser todo un problema, sobre todo cuando se tiene que seguir un código de vestimenta. Afortunadamente, Salma Hayek tiene las mejores opciones para cumplir las reglas que se deben seguir en un trabajo sin que ello signifique un sacrificio a la moda, tendencias o el estilo y sus fotos de Instagram lo comprueban.

Y si algo podemos adelantar es que incluso con los básicos del guardarropa, la actriz logra lucir sensacional y elegante, es por ello que te compartimos algunos outfits que le puedes robar para presumir el mejor estilo y elegancia desde tu escritorio; sin embargo, no debes olvidar que no basta con la ropa, ya que los accesorios también juegan un papel importante y que pueden transformar los atuendos en cuestión de segundos.

Looks monocromáticos

Este verano el color preferido, además del rosa y el verde, es el blanco que también resulta la mejor opción para lucir elegante sin importar qué prendas se lleven puestas y eso incluye a los jeans. Por supuesto, al ser una experta en moda, la actriz mexicana ha dejado ver que la mejor opción es llevar pantalones anchos y de vestir, asimismo, el tiro de éstos debe ser alto, para estilizar la figura y marcar la cintura.

Por otro lado, se debe agregar un blazer largo y a la medida, ya que esto ayudará mantener presente la elegancia; en lo que respecta a la blusa, Salma suele llevar dos estilos con los que se logra una imagen totalmente diferente. La primera de sus opciones es usar una blusa blanca y con detalles para mantener ese look "total white", mientras que para la segunda, se puede romper lo monocromático y agregar la prenda en otro color como puede ser el negro.

Las pantalones anchos ayudan a estilizar la figura y además están de moda. (Foto: Instagram @salmahayek)

Con trajes tipo sastre también se pueden buscar looks monocromáticos y con detalles en color. (Foto: Instagram @salmahayek)

Looks en rojo

La elegancia no sólo está en los tonos neutros, sino también en los que tienen toques de color y uno de los favoritos de la famosa es el rojo que para un look de oficina luce muy sofisticado si se tienen las prendas correctas. Aunque la combinación de rojo y negro es muy básica, Salma ha demostrado lo chic que puede ser.

Para ello sólo se necesitan unos pantalones de vestir en color negro y una blusa roja que debe ir fajada y ajustada al cuerpo para crear contraste con lo ancho de la primera prenda. Además, para agregar más formalidad también se puede usar un blazer rojo y con detalles, como este a cuadros.

Accesorios de oro y un bolso de mano son perfectos para terminar de derrochar elegancia en la oficina. (Foto: Instagram @salmahayek)

Pantalones de cuero

Otra de las grandes tendencias de moda del momento son los pantalones de cuero que aunque son perfectos para los looks del street style y del estilo gótico, para armar looks de oficina también son un gran acierto si se buscan diseños de tiro alto y que no sean de corte skinny, ya que estos dos aspectos harán que se mantenga la formalidad.

Lo ideal es combinarlos con una camisa blanca y de cuello, pues esta es la prenda más formal de todas y si se agrega un suéter o blazer se logra la imagen formal perfecta para ir a trabajar.

Salma Hayek sabe que para resaltar un look como este hay que llevar accesorios plateados. (Foto: Instagram @salmahayek)

Looks con jeans acampanados

Para aquellos días en los que se quiere ir a la oficina con un look más casual, pero sin perder el estilo, los jeans acampanados y de tiro alto son la mejor opción; sin embargo, para que no se vea tan informal agrega una blusa o camisa de botones blanca y agrega un blazer.

Para hacer ver las piernas más largas, un consejo de Salma Hayek es no dejar que se vea el calzado. (Foto: Instagram @salmahayek)

