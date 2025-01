Patricia Trujano, una voz de México en Viena

Patricia Trujano nació en Huajuapan de León, Oaxaca, en 1980, en el seno de una familia musical. Llegó al mundo cantando, dice. “Mi infancia siempre estuvo rodeada de música. Mi padre, que no poseía una educación formal, nos enseñó la disciplina escuchando, él tocaba y nosotros imitábamos el sonido, nos afinó el oído y alimentó nuestra sed de conocimiento”.

En Oaxaca, añade, todos cantan desde que nacen y hasta su muerte, la música es el primer lenguaje que aprenden los niños en muchas comunidades. “Nosotros no sólo vivíamos de la música de manera romántica, comíamos de ella, como familia cantábamos en fiestas y misas, el entorno influyó para saber qué quería para mi vida”, señala.

A pesar de que Patricia tenía un vínculo natural con la música, no deseaba ser cantante. De hecho, quería ser pianista, por eso hizo estudió en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca y en el Conservatorio Nacional de Música.

“Estaba convencida de que mi futuro estaba en el piano, pero consideraron que ya era tarde para comenzar con el instrumento, me vi obligada a elegir otra disciplina y opté por el canto. No estaba tan convencida de la decisión, pero no necesité mucho tiempo para enamorarme de la ópera y de las posibilidades expresivas que ofrece la voz humana”, explica.

Según Patricia, el canto tiene un atractivo incomparable, a menudo la gente se siente más atraída por la voz humana que por cualquier otro instrumento. “No quiero que se malinterprete, la música tiene un poder de seducción intrínseco, pero la voz tiene una mayor capacidad para conectar y conmover”, resalta.

A pesar de llevar 13 años viviendo en Viena, la carrera de Patricia Trujano no ha estado libre de dificultades: “Vengo de una familia humilde, el sueño de seguir una carrera musical profesional parecía complicado, pero me preparaba y audicionaba las veces que fueran necesarias; el machismo y el racismo también hacen difícil el ascenso, aunque no son obstáculos que no se puedan vencer, y no he tenido cerca del calor de mi familia”.

En Viena, Patricia ha logrado consolidar su carrera, no sólo en ópera, también en diferentes géneros. En su repertorio se encuentran temas como Dios nunca muere y La Llorona, y una amplia gama de estilos que van de la música barroca y clásica a la contemporánea.

“Me interesa dar a conocer y celebrar la riqueza cultural de México, pero el apoyo para los cantantes de ópera que hacen carrera internacional es poco, no hablo sólo de lo económico, también en temas burocráticos”, lamenta.

Patricia Trujano ha logrado presentarse en diversos escenarios de Viena y en otros países de Europa.

