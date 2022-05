JLo tiene el look perfecto para ir a la oficina sin perder el estilo

Escoger el look perfecto para ir a la oficina puede ser todo un reto, pero algo que muchas personas no se atreven a reconocer es que lo formal y elegante no está peleados con el estilo, es por ello que sorprende ver que las famosas logran ese balance magnífico. Un buen ejemplo de casos como este es JLo, quien además de sus talentos como actriz y cantante, se ha convertido en todo un ícono de la moda, algo que incluso la ha llevado a lanzar su propia marca de ropa y de belleza.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jennifer López compartió una nueva sesión de fotos desde el camerino y aunque su look tiene una sencillez que no se compara con los lujosos atuendos que usa en sus conciertos o películas, lo cierto es que también tiene todas las grandes tendencias del momento con las cuales puedes lucir al último grito de la moda desde la oficina. Así que no olvides de tomar nota de todos los consejos de la actriz, para causar furor con este look.

Así luce el look más viral de JLo. (Foto: Instagram @jlo)

Elegante y a la moda; estas son las dos prendas para recrear el look de JLo

La mejor parte de este outfit de JLo es que solo se necesitan dos prendas con las que es muy fácil lograr lucir a la moda, pues con éstas bastará ya que se tiene como base una de las grandes tendencias del momento y se combina con un básico del guardarropa.

Se trata de una camisa blanca de botones en satín, así como de unos pantalones metálicos que están causando furor entre las famosas esta primavera. Pero aunque suene muy arriesgado, la clave está en escogerlo en algún color neutro como el gris o en nude, ya que esto logrará el balance perfecto entre lo formal y lo casual. Algo que se debe cuidar, en especial este 2022, es que la prenda sea de tiro alto y holgado, pues es justo esto lo que te hará lucir a la moda.

Por otro lado, al estilizar el look al estilo de JLo es fundamental fajar la camisa y dejarla un poco holgada de la cintura para no arruinar la armonía de la combinación. Asimismo, la mejor opción es dejar unos cuantos botones abiertos para crear un escote en 'V' que resulta perfecto para las mujeres con cuello corto. Este outfit estará listo al agregar unas botas blancas o del color del pantalón.

Por supuesto, JLo al igual que todas las famosas, sabe que para tener un look perfecto también es necesario agregar algunos accesorios como pueden ser collares, anillos y pulseras, aunque un cinturón también es clave para agregar aún más formalidad, sobre todo si la combinación es para ir a la oficina.

Un buen peinado y maquillaje también son fundamentales para completar el look. (Foto: Instagram @jlo)

