Son las cucharas más usadas en la cocina, pero tienen el "hogar" perfecto de bacterias que ponen en riesgo tu salud

Uno de los lugares en donde más pasamos tiempo probablemente es en la cocina, ya que allí preparamos nuestros desayunos, comidas, cenas y la visitamos cada que tenemos un "antojito" a lo largo del día, aunque sea sólo para ver qué hayamos en el refrigerador o en la canasta de las frutas; sin embargo, pocas veces reflexionamos sobre todos los riesgos que corremos aquí, especialmente cuando no limpiamos de la forma correcta y la regla aplica, ¡hasta para las cucharas!

Pues si bien estamos seguros que a la hora de lavar los trastes te aseguras de tallar con esponja o fibra tus cucharas metálicas para retirarles todo rastro de suciedad y bacterias tras haberlas llevado a la boca, seguramente ignoras aquellas que utilizas para cocinar y que son de otros materiales. Nos referimos específicamente a las cucharas de madera, que por muy bellas y aesthetic, incluso naturales que parezcan, son el hogar favorito de muchas bacterias y hongos.

Así que si te preocupar tu salud, te invitamos a conocer más sobre el uso de las cucharas de madera a la hora de cocinar o incluso de comer, pues si bien es cierto que no está prohibido su uso, sí hay que tener ciertos cuidados si es que las tenemos en la cocina. Es por ello que hoy te contamos no sólo cómo tenerlas de forma segura, sino también qué es lo que tienes que hacer para evitar que en ellas se acumulen bacterias, hongos e incluso que por el desgaste corras el riesgo de astillarte.

¿Las cucharas de madera son tóxicas?

Uno de los más grandes mitos es que las cucharas de madera son tóxicas, algo que no es cierto del todo, pues por sí sola no causan ningún problema; sin embargo, es importante que tomes en cuenta que el material no lo hace el más propicio para mantenerse en lugares húmedos, como pueden ser las cocinas o más específicamente los platillos. Ya que es de lo más común usar este utensilio en los guisados, sopas o caldos para ir revolviendo o mezclando, y ni hablar de cuando en las ensaladas agregamos un poco de aceite.

¿Las tienes en casa? (Foto: Pexels)

La razón del porqué muchas personas prefieren vitar el uso de estos tipos de cucharas es porque por la naturaleza de la madera, que es bastante porosa y por lo tanto absorbe con facilidad la humedad, es muy fácil que aquí se acumulen hongos y bacterias que al estar en contacto con nuestros alimentos, puedan terminar por afectar nuestra salud.

Por supuesto, esto no lo es todo, ya que por lo anterior y también ante el constante lavado de cada cuchara, se les retira su capa de barniz protector haciendo que sea más común la aparición de estos enemigos contaminantes, además de hacer propensa a la madera de presentar desgaste que se aprecia con la pérdida del color de la madera, con astillas y agrietamientos. Ante ello no resulta sorpresa que existan tutoriales para lavar y desinfectar correctamente estos utensilios.

¿Cómo se lavan las cucharas de madera?

Pon a hervir agua y una vez lista vacíala cuidadosamente en una tina o cubeta. Si es una olla amplia, puedes hacer los pasos siguientes aquí. Toma una a una de tus cucharas o utensilios de madera y colócalos dentro del agua caliente. Déjalos reposar de 10 a 20 minutos. Este paso es opcional, pero algunas personas agregan un poco de bicarbonato de sodio para tener mejores resultados. Ahora colócalos en agua fría por otros cinco minutos Después retíralos del agua y sécalos con una franela de microfibras. Esto mismo lo puedes realizar si también ocupas tablas para picar de madera. Guárdalos cuando te asegures que ya están completamente secos.

Recuerda que hay dos casos donde no se recomienda su uso. (Foto: Pexels)

¿Cuándo no utilizar una cuchara de madera?

Como te contábamos, si tienes cucharas de madera u algún otro utensilio de cocina de este mismo material no tienes que deshacerte de ellos, sino simplemente cuidarlos y limpiarlos correctamente, además de saber cuándo sí y cuándo no usarlos. En este caso particular, la recomendación de los expertos es únicamente evitar las cucharas o cucharones de madera cuando cocines bajo altas temperaturas.

Te recordamos que el calor puede desprender más humedad y por lo tanto, representar un mayor riesgo para tus artículos de cocina de madera de echarse a perder al convertirse en el cultivo perfecto de bacterias y hongos. Asimismo, los expertos señalan que cuando un platillo es de cocción prolongada, es mejor buscar otras alternativas como el metal.

En cambio, las cucharas, tenedores o cucharones de madera se han convertido en los favoritos de muchos a la hora de cocinar pues son más amigables en muchos sentidos y además, al no tratarse de un metal duro puede ayudarnos a que los sartenes, ollas y cacerolas duren más tiempo sin rayones, en especial para los primeros, ya que la gran mayoría están protegidos en la actualidad por el teflón que no queremos dañar para no terminar llevándolo a nuestro organismo.

