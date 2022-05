Virgo: 5 looks de Salma Hayek que son perfectos par este signo

La moda es algo más que ropa, maquillaje o accesorios en tendencia, pues dice mucho sobre nosotros y, por supuesto de nuestro signo zodiacal. Y aunque poco se habla de ello, lo que llevamos puesto es un reflejo de nuestra personalidad, gustos e intereses y con conocer los looks de una persona también se puede descubrir quién es. Un ejemplo es Salma Hayek, quien siempre luce perfecta y preciosa, algo digno de cualquier Virgo.

Salma Hayek no sólo ha conquistado el mundo de la actuación, sino también el de la moda al siempre destacar con los mejores looks, ya sea desde la playa, con una camiseta o con el vestido más lujoso y exclusivo de una alfombra roja. Es por ello que afirmamos que su estilo a la hora de vestir es perfecto para revelar la personalidad de los Virgo, quienes seguramente se identificarán con la famosa mexicana.

Una de las características de este signo es que son muy observadores, algo que les permite siempre estar pendientes de qué cosas sí y cuáles no están en tendencia, es por ello que su exigencia con ellos mismos y la crítica hacia los otros siempre está presente. Con esto en mente, no resulta sorpresa ver que siempre llevan la ropa más pulcra, elegante y sin una sola arruga.

Los looks de Salma Hayek son perfectos para los Virgo al estar llenos de elegancia y con los colores más sofisticados. (Foto: Instagram @salmahayek)

La actriz sabe que los accesorios pueden dar ese toque final al look para lucir perfecta. (Foto: Instagram @salmahayek)

Por otro lado, destacan por ser uno de los signos más leales y esa es la razón por la que tantas personas confían en ellos; además, su carisma los hace que el resto se sienta como en un hogar, lleno de comodidades y afecto. Por supuesto, esto no es nada fácil de lograr y si de la moda se trata, se debe tener más que presente que nuestra ropa es una carta de presentación y Salma Hayek lo sabe mejor que nadie.

Aunque la actriz suele ser arriesgada con sus looks, usualmente tiene una paleta de colores neutra o fría, pues estos son los tonos ideales con los que se logra que la gente se sienta en confianza, un buen ejemplo es el blanco y Salma ha llevado looks monocromáticos con los que confirmó esta idea.

La actriz siempre mantiene la elegancia que la hace resaltar como una buena líder. (Foto: Instagram @salmahayek)

Sin embargo, otro de los rasgos que dominan a los Virgo es que antes de que ellos ofrezcan su confianza, primero te muestran su faceta más fría e indiferente. Entre los atuendos que se le han visto a la actriz mexicana destaca el azul en sus tonalidades más oscuras, el negro y el blanco, tonalidades que además resaltan la elegancia y sofisticación de una persona.

A pesar de esta especie de "barrera" que crean con estos colores, también les sirve para demostrar su lealtad y compromiso tanto con los otros como con su proyectos personales y el trabajo. Lo que nos lleva al siguiente paso, y es que Salma Hayek al igual que el resto de los Virgo son líderes por naturaleza.

Por otro lado, no se puede pasar por alto que son perfeccionistas y los detalles en los looks les son igual de importantes que el resto de aspectos, pues más allá de tratar de que las prendas siempre luzcan perfectas también tratan que su maquillaje y peinados no tengan ni un sólo error o pelo fuera de su lugar.

La famosa siempre se fija en los detalles, pues en ellos se encuentra la clave para destacar. Un ejemplo es combinar un bolso rojo con el detalle de sus jeans. (Foto: Instagram @salmahayek)

Los looks de Salma Hayek siempre destacan por la perfección. (Foto: Instagram @salmahayek)

