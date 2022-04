Tauro vibes: 5 looks inspirados en Adamari López que este signo debe usar

Nuestro signo del Zodiaco nos puede ayudar a descubrir algo más que nuestra personalidad y de lo que poco se habla es que al conocernos astrologicamente también podemos saber cuál es nuestro estilo a la hora de vestir. Pues la ropa y cómo la usamos ayuda a mostrar a la perfección nuestra energía, así que si eres del signo Tauro, presta mucha atención para que complementes a la perfección tus looks con las 'vibes' de los toros.

Para lograrlo tomamos como referencia a la actriz y presentadora Adamari López, quien al haber nacido el 18 de mayo de 1972 es el mejor ejemplo para hablar de los mejores looks en los Tauro. Además, para nadie es secreto que la famosa es uno de los grandes íconos y referentes de la moda, eso sin mencionar que su personalidad encaja a la perfección con todas las personas de este signo, así que muchas personas se sentirán identificadas y querrán robarle algunas combinaciones.

Este signo se caracteriza por ser uno de los más seguros de sí mismo, por lo que entre sus cualidades también destacan factores como la determinación, no dudar a la hora de decidir y sobre todo, mantenerse firmes. Es por ello que no sorprende que en la moda sean tan variados, pues cualquier cosa que les guste y los haga sentir cómodos, lo lucirán con orgullo; algo que sin duda podemos ver en Adamari López, quien puede pasar de algo casual o elegante a los escotes y diseños más sensuales y atrevidos.

La actriz sabe que los vestidos entallados y con una gran variedad de diseños son un básico del guardarropa, pues los puede usar en toda ocasión y presumir las vibes de Tauro. (Foto: Instagram @adamarilopez)

A pesar de tener esa libertad de cambiar de look repentinamente, los Tauro también se caracterizan por ser uno de los signos más conservadores y no precisamente por miedo al cambio, sino porque son amantes de la comodidad y estabilidad que les puede dar lo que ya conocen. Bajo esta misma lógica, destaca que son poco soñadores e imaginativos, lo que los hace no arriesgarse mucho en la moda y optar por combinaciones sencillas, nada de maximalismo.

La gran prueba de ello es que Adamari López ha apostado en más de una ocasión por outfits monocromáticos de toda la gama de colores existentes e incluso con vestidos llenos de estampados grandes. Pero si algo podemos asegurar es que para mantener la naturalidad y la comodidad, suelen apostar por combinaciones sencillas con las mejores tendencias del año como pueden ser los vestidos midi y el color verde.

Los vestidos largos no sólo son ideales en primavera, sino en cualquier temporada y ayudan a mantener la comodidad. (Foto: Instagram @adamarilopez)

Adamari López sabe que los looks monocromáticos son ideales para todos los Tauro. (Foto: Instagram @adamarilopez)

Mientras que en su relación con otras personas destacan cualidades como la lealtad, fidelidad y amor, así como ser los mejores trabajadores y los más responsables, por lo que es fácil que el resto de signos confíen en él y una opción perfecta para demostrar esto con los looks es llevar el color blanco que ayuda a dar una imagen de paz y tranquilidad.

Sin embargo, para los Tauro es muy importante demostrar que es firme en sus convicciones, algo que los puede hacer ver como tercos, necios y hasta autoritarios. Y s bien, no son líderes por naturaleza, son capaces de mostrar esta imagen a los otros con su porte, por lo que los atuendos formales que combinen esta imagen dura con la confianza de la que ya hablamos, es una excelente opción y la actriz tiene esta propuesta para lograrlo.

Combinar prendas elegantes con jeans es una excelente idea para lograr lo anterior. (Foto: Instagram @adamarilopez)

Finalmente, volvemos a recordar que este signo se luce como pocos con su belleza y sensualidad, así que si de looks se trata, pueden apostar por los diseños más atrevidos del momento que los haga resaltar entre el resto, Un buen ejemplo es este vestido de cuero con el que Adamari López acaparó miradas al lucirse como pocas veces.

La sensualidad también se hace presente en los Tauro y Adamari López lo sabe mejor que nadie. (Foto: Instagram @adamarilopez)

