Aries vibes: 5 looks inspirados en Kourtney Kardashian que este signo debe usar

Los signos del Zodiaco no sólo dictan cómo es nuestra personalidad, gustos o intereses, pues con base en ellos también se puede tomar inspiración para incursionar en la moda con los mejores looks que no sólo siguen las grandes tendencias del momento, sino que también se acoplan a la perfección con nuestra energía y 'vibes'; es por ello que le daremos los mejores consejos a las personas bajo el signo de Aries.

Y para ello no hay mejor opción que tomar inspiración de los looks de las famosas, en este caso de la socialité Kourtney Kardashian, quien además de ser uno de los grandes íconos y referentes de la moda, es Aries al haber nacido el 18 de abril de 1979. Por otro lado, no hay mejor persona que retrate la personalidad de los carneros, así que si quieres conocer qué puedes usar para ir ad hoc con las vibes de tu signo, presta mucha atención.

Algo que caracteriza a los Aries y que sin duda se ve reflejado en los looks de la mayor del clan Kardashian, es que son personas aventureras, valientes, llenas de energía y, sobre todo carismáticos, aunque no al grado de los Cáncer, quienes siempre se dejan guiar por las emociones y sentimientos. Es por ello que no sorprende ver que los colores a los que nos hemos acostumbrado a ver a la también empresaria sean el blanco, verde, azul e incluso amarillo.

Como buena Aries, Kourtney nunca pierde la elegancia. (Foto: Instagram @kourtneykardash)

Por otro lado, este signo es líder por naturaleza y recordando los aspectos anteriores, Kourtney tiene la propuesta perfecta para lucir en tendencia y a la moda, destacando esos rasgos que ayudan a liderar un grupo o proyecto. Un buen ejemplo es usar un traje tipo sastre en color blanco que además ayuda a dar una imagen de paz y tranquilidad que ayuda a que el resto tenga confianza en nosotros.

Además, prendas de encaje, en especial si se trata de lencería, son perfectas para dar un toque de sensualidad, otra de las grandes características de la personalidad de este signo; por si fuera poco, también ayuda a dar una imagen más relajada y casual al look.

Kourtney Kardashian y el resto de los Aries también suelen ser personas muy independientes y al igual que el resto de signos de fuego no tienen miedo de expresarlo. Así que looks monocromáticos en azul también son una excelente opción para demostrarlo desde la moda, pues lo que transmite este color es la libertad, además de factores importantes como la lealtad, que también están presentes en este signo.

Los looks de la mayor del clan Kardashian son perfectos para usar en cualquier ocasión. (Foto: Instagram @kourtneykardash)

Otro de los looks que sin duda queda a la perfección con los Aries son aquellas prendas ajustadas o cortas, pues dan ese toque atrevido y arriesgado que no le encanta a todo el mundo, pero que encaja con la energía de este signo.

Además, si se acompaña con colores pasionales como el rojo también ayudan a demostrar que estas personas son entregadas y que cuando quieren a alguien hacen hasta lo imposible por procurar su bienestar. Aunque al escoger looks como estos se debe prestar especial atención y no dejar que la impulsividad sea la que dicte qué se debe usar.

El cuero se ha convertido en la tendencia ideal de Kourtney para lucir sensual. (Foto: Instagram @kourtneykardash)

Como se puede notar en los outfits de Kourtney Kardashian, las vibes de Aries suelen ser muy alegres, por lo que no tienen miedo a usar los colores más encendidos como el rojo, naranja y amarillo. Por supuesto, la empresaria también tiene la combinación perfecta para usar este último color y mantener todos los rasgos antes señalados.

Además, este color es perfecto para expresar la alegría, inteligencia y originalidad que tanto caracteriza a los carneros; en cuanto a los looks, podemos agregar que usar jeans permite sacar ese otro lado aventurero, que no le teme nada y que puede decir sí a los planes más locos sin pensarlo dos veces.

Por lo que los vaqueros son básicos del guardarropa para los Aries que no quieren perder la oportunidad de presumir su valentía y a nuevas aventuras sin tener que sacrificar la comodidad ni mucho menos el estilo.

La socialité sabe que se necesitan skinny jeans y pantalones holgados. (Foto: Instagram @kourtneykardash)

Los jeans rotos son una excelente opción para derrochar estilo como pocos se atreven. (Foto: Instagram @kourtneykardash)

