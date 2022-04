Kourtney Kardashian y Travis Barker, ¿se casaron? esto es lo que se sabe de su boda en Las Vegas

Una de las noticias del momento la están dado Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes supuestamente se casaron en Las Vegas, esto luego de asistir a la entrega de los Premios Grammy, en una boda a la que no habrían dejado tomar fotografías, y la cual fue celebrada por un imitador de Elvis Presley.

La pareja, que tanto ha dado de qué hablar desde que se confirmó su noviazgo, sorprendió a sus millones de fans al compartir que estaban comprometidos, esto luego de que ambos publicaran en sus respectivas cuentas de Instagram una serie de fotos del romántico momento en el que Barker le entregó un costoso anillo a la hermana mayor de Khloé, Kim, Kendall y Kylie.

En octubre de 2021 la estrella del reality show "Keeping Up With the Kardashians" y el baterista de Blink-182 dieron a conocer su compromiso, sin embargo no dieron una fecha exacta para llegar al altar, por lo que sus fans y los medios se encontraban pendientes del esperado acontecimiento.

La pareja se comprometió en octubre. Foto: IG @kourtneykardash

Kourtney Kardashian y Travis Barker y su boda en Las Vegas

De acuerdo al sitio estadounidense TMZ, Kourtney y Travis se fugaron la madrugada del lunes a Las Vegas después de los Premios Grammy para realizar una improvisada boda en una capilla en la que el encargado de la ceremonia fue un imitador de Elvis Presley, sin embargo, las últimas noticias indican que la ceremonia no fue legalmente vinculante, como informó el New York Post y otros medios.

"Tuvieron una ceremonia, pero en el papel aún no es legal", dijo una fuente al Post este martes por la mañana, lo que significaría que se trato de una boda sólo por diversión, y quizás para engañar a los medios.

Sin embargo, TMZ dio a conocer este martes que "fuentes conectadas a la pareja les dijeron que tenían una licencia de matrimonio y se la presentaron al dueño de la capilla, quien también fue testigo", por lo que hasta el momento no se ha podido confirmar si la boda fue o no real.

La pareja se dejó ver muy enamorada en los Premios Oscar y los Grammy. Foto: AFP

SIGUE LEYENDO:

"La más real de las Kardashian": Aplauden a Kourtney por mostrar su cuerpo en BIKINI sin retoques

Las Kardashians: ¿Cuál es la relación entre Óscar de la Hoya y Kourtney?