Esta es la historia de “Tomate”, perrito que pasó de vivir en la calle a ser el rey canino del Carnaval de Mérida

El Carnaval de Mérida 2025 se realizará del 26 de febrero al 5 de marzo y en esta edición los perritos serán los protagonistas porque por primera ocasión se contará con reyes caninos. Esta iniciativa tiene como objetivos fomentar el respeto animal y promover la adopción animal y por eso el embajador estrella es “Tomate” I, un perrito rescatado de la calle.

La caricaturista Beatriz Castro, quien artísticamente es conocida como Beatriz Castroe, comparte en entrevista para El Heraldo de México la historia de su perrito adoptado, quien en la llamada “Ciudad blanca” es conocido por ganar competencias, a pesar de que tiene una discapacidad en sus patitas traseras por las que se mueve con ayuda de una silla de ruedas.

“Con ‘Tomate’ me siento honrada”, expresa la artista yucateca al hablar de lo que significa que su perrito rescatado sea uno de los primeros reyes caninos del Carnaval de Mérida. Expone que recibió la noticia de manera sorpresiva, pero subraya que el can “es un perrito que cumple los requisitos” porque fue rescatado de la calle, puesto en adopción y no fue fácil que alguien lo quisiera por la deformidad que tiene en las piernas traseras.

“Tomate” es uno de los primeros reyes caninos del Carnaval de Mérida. Foto: cortesía de Jaim Gritzewsky (@soyfotografodeperros).

“Tomate” I, de la calle a ser el rey canino del Carnaval de Mérida 2025

Beatriz Castroe recuerda que una familia de Umán -ciudad en el noroeste de Yucatán- rescató a una perrita con sus perritos y uno de ellos era “Tomate”, quien fue el último en ser adoptado “porque se arrastraba”. Su adoptante fue la caricaturista, quien subraya que desde que lo vio supo que es un can especial.

Para la caricaturista “Tomate” no es un perrito con una discapacidad, ya que tiene una vida “normal”. En parte, esto se debe a que la artista le ha brindado herramientas al can, empezando por la silla de ruedas que le permite moverse; más allá de eso, la amante de los animales igual lo integra a todas las actividades porque no sólo es un perro, sino su familia.

“No pienso que tenga una discapacidad. No siento que sean una carga, es como otros perros”, comparte Beatriz Castro, quien además de “Tomate” tiene otros perritos y procura que “se diviertan porque viven tan poco” que es lo mínimo que merecen.

“Tomate”, un perrito rescatado que es emblema de la adopción animal

Durante la entrevista con El Heraldo de México, Beatriz Castro expone que el Carnaval de Mérida 2025 ha recibido tantos críticas negativas como positivas debido a que por primera vez hay reyes caninos en Mérida; sin embargo, destaca que en el evento se cuidará de “Tomate” I y “Leyenda” I, quien es la reina canina del evento; además de ellos, igual participarán otros 20 perritos.

Todos los canes asistirán a los recorridos nocturnos que se efectuarán los días 1 y 3 de marzo en Ciudad carnaval en las inmediaciones de Xmatkuil, en Mérida. Sólo caminarán un tramo y el resto lo recorrerán en calesas eléctricas para evitar que se agoten; además, serán ubicados en zonas con bajo ruido para que no se estresen.

Ella es “Leyenda” I, la reina canina del Carnaval de Mérida que busca hogar

Sumado a esto, Beatriz Castroe recuerda que el Carnaval de Mérida 2025 es pet friendly porque la intención es generar espacios adecuados para las mascotas. A la par de esto, la caricaturista precisa que la meta es que la gente haga conciencia de la importancia de adoptar sin importar raza o estado en el que se encuentre los animales.

“Adopten sin discriminación, sin importar raza y condición (...). Vean hasta dónde llegó este perrito (por ‘Tomate’) que nadie quería adoptar. (Quienes adoptan) no cambian la vida, cambian el mundo entero de estos animales”, expresa Beatriz Castro.

“Leyenda” junto a “Leyenda” y algunos de sus compañeros que participarán el Carnaval de Mérida 2025. Foto: Instagram Ayuntamiento de Mérida.

Por lo mismo, “Leyenda” I es una perrita rescatada por la perrera municipal de Mérida que busca ser adoptada. Para conocer las bases de la adopción responsable se puede visitar su página oficial.

“(Los reyes caninos del Carnaval de Mérida) no son una payasada, hay muchos casos de maltrato animal en la ciudad y el estado. Los siguen tratando como animales para cuidar, pero no son alarmas para tu casa”, puntualizó la caricaturista.

