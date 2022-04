Cómo usar pantalones de cuero y lucir con estilo como Ana Bárbara

Hace unos días Ana Bárbara encendió las redes al posar con el mayor estilo unos ajustados pantalones de cuero, una prenda con la que confirmó que están de moda y que se pueden lucir desde looks casuales hasta los formales ,y si desde hace semanas nadie puede dejar de hablar de ellos, ahora todo el mundo los quiere.

Por supuesto, esta no es una tendencia nueva y esa es la razón por la que no sorprende ver a los pantalones de cuero en looks del street style, biker y las más clásicas de todas: la Matrix y gótica. Y si sigues a las grandes celebridades del momento, seguramente desde hace unos meses habrás notado que quienes trajeron de regresa esta prenda y estilos para usarla, son precisamente las hermanas Kardashian-Jenner, los grandes íconos de la moda.

Desde entonces cientos de enfluencers y famosas de todo el mundo -entre ellas algunas mexicanas como Ana Bárbara, Danna Paola y Cynthia Rodríguez- los han agregado como uno de los básicos que no pueden faltar para la temporada primavera/verano 2022. Así que si quieres lucir con el estilo de las celebridades, debes seguir los siguientes tips de moda.

Así impuso moda Ana Bárbara al llevar estos pantalones. (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

Kimonos llegan como reemplazo de los blazers; 5 ideas para usarlos esta primavera

8 looks para lucir pantalones de cuero como las famosas

Como habrás notado con el look anterior, Ana Bárbara llegó para demostrar que los skinny siguen siendo una gran tendencia de moda, sobre todo si se saben combinar para sacarle provecho a la figura. Además, ya hizo de este corte algo totalmente suyo con combinaciones totalmente diferentes, pero elegantes e ideales para toda ocasión.

Por otro lado, la cantante confirmó que los pantalones de cuero se pueden llevar en los looks más elegantes y para ello basta con agregar un par de tacones con medias de red, que sin dudad dan un toque de sensualidad. Asimismo, no es necesario inclinarse a las tendencias góticas para lucir perfecta, ya que el color fucsia (que además está en tendencia) es perfecto para dar el toque final.

Ana Bárbara demostró que el negro de esta prenda no está peleado con otros colores brillantes. (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

La conductora Cynthia Rodríguez también ha apostado por looks formales con pantalones de cuero ajustados. (Foto: Instagram @cynoficial)

Además, los pantalones de cuero se pueden llevar en corte recto, pues si algo se sabe este 2022 es que la Generación Z está dispuesta a olvidarse de lo ajustado y en su lugar apostar por lo holgado. Por supuesto, otras famosas como Kourtney Kardashian han apostado por esta tendencia.

Para lucir como la socialité basta con seleccionar pantalones rectos y apostar por looks monocromáticos. Aunque Kourtney ha presumido looks de 'total cuero', no podemos negar que otro de los complementos perfectos para esta temporada son los tops y los corsets, prendas que la celebridad ha usado.

Además de la hermana mayor del clan Kardashian, la propia Ana Bárbara ha lucido su figura con pantalones de cuero de corte recto y con un top negro del mismo material con una prenda que agregue color extra como el naranja.

La socialité complementa el look con accesorios como bolsas y aretes plateados. (Foto: Instagram @kourtneykardash)

Ana Bárbara sabe que las sandalias son perfectas para lucir los pantalones de cuero en esta temporada de calor. (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

Siguiendo la tendencia de lo holgado, Danna Paola llegó a demostrar que el corte de los baggy jeans también se puede llevar en los pantalones de cuero y para ello apostó por una combinación biker con la que rindió homenaje a "Motomami" de Rosalía; para un primer look, la cantante agregó un top negro, mientras que para otro más, uno plateado.

Al estilo de las Kardashian, Danna Paola agregó unos lentes negros y dejó al descubierto su abdomen con un mini top. (Foto: Instagram @dannapaola)

Danna Paola sabe que estos pantalones deben ser de tiro alto para lucir la figura perfecta. (Foto: Instagram @dannapaola)

Kim Kardashian ha presumido su figura llena de curvas, pero para agregar un poco de volumen extra a sus piernas, se ha lucido como toda una diva con pantalones acampanados.

Además, al estilo Matrix, ha combinado blusas y guantes de cuero, así como enterizos y botas del mismo material; sin embargo, su toque final son unos lentes negros de armazón blanco con los que da la imagen que tato busca y que en los últimos meses se ha convertido en la suya.

Por supuesto, no es la única opción de sumarse a esta tendencia de primavera, pues mexicanas como Laura G se han sumado con shorts y apostando por un look más casual con un toque de elegancia al usar tops y sacos.

Kim Kardashian ha impuesto moda con looks monocromáticos. (Foto: Instagram @kimkardashian)

Laura Gi presenta otras ideas para usar el cuero esta primavera.(Foto: Instagram @lauragii)

SIGUE LEYENDO

Dimos con los pantalones más populares que le favorecen a todos los cuerpos

Estos son los pantalones de Chiquis Rivera que todas las mujeres curvy necesitan

Joyas chunky: Estos son los accesorios de temporada para lucir como Dua Lipa y Kylie Jenner