Joyas chunky: Estos son los accesorios de temporada para lucir como Dua Lipa y Kylie Jenner

Un look jamás estará completo si no tiene los accesorios ideales para combinar y aunque muchas personas sólo apuestan por collares o pulseras de oro y plata, lo cierto es que el mundo del estilismo ofrece muchas opciones diversas. Pero para esta primavera, famosas como Dua Lipa y las hermanas Jenner ya escogieron como protagonistas a las joyas chunky.

Y si no has prestado atención a los looks de las celebridades del momento, te adelantamos que las joyas chunky llegaron como el complemento perfecto para todos los atuendos, incluyendo los más casuales del street style y los más formales; el secreto está en saber cómo usar estos accesorios sin cometer ningún error y poder lucir como Kylie Jenner.

Pues si hay alguien que desde el verano pasado comenzó a usar estos accesorios es precisamente Kylie Jenner, quien con anillos de colores agregó el toque final no sólo para acompañar la manicura que tanto la caracteriza, pues esta joyería lograba dar el brillo que le hacía falta a los looks.

Anillos como estos se han convertido en toda una tendencia entre famosas que ya llegó a Dua Lipa y las hermanas Hadid. (Foto: Instagram @kyliejenner)

Por supuesto, las amantes de la moda sabrán que esto no es algo nuevo, pues las joyas chunky fueron la gran sensación a principios de 1990 y aún durante la década de los 2000. Y lo que más llama la atención de accesorios como estos es que se sale de las apuestas más elegantes y clásicas como el oro y la plata, ya que están hechos en su mayoría de resina.

Aunque no por ello significa que el lujo se pierda, pues como lo demostró recientemente Kendall Jenner, estas piezas son perfectas para mantener a elegancia aún con los atuendos más atrevidos. Además, se sabe que no es una regla fundamental lucirlos con los colores más llamativos, pues los neutros y los oscuros también son un gran acierto.

Lo chunky no sólo se puede usar en el cuerpo, ya que los accesorios para los teléfonos regresaron como un básico que no le puede faltar a nadie. (Foto: Instagram @kendalljenner)

Por otro lado, Dua Lipa se ha convertido en la reina de esta tendencia (y de la moda en general) al llevar estas joyas a otro nivel no sólo con los colores más deseados de la temporada como el rosa, fucsia, verde o naranja, pues además los ha lucido con piedras preciosas.

Y quien diga que menos es más, está en un error, al menos si de esta tendencia se trata, ya que para lucir como la cantante es necesario llevar hasta cinco anillos de diferentes colores para dar el toque final. Por si fuera poco, pulseras de resina en las que las transparencias con un ligero brillo de color, se han convertido en la pieza que hacía falta.

De acuerdo con Dua Lipa, para que el color resalte más se pueden usar prendas oscuras. (Foto: Instagram @dualipa)

Por supuesto, en looks monocromáticos el toque de color con las joyas chunky es un gran acierto para esta primavera. (Foto: Instagram @dualipa)

Así que si te quedaste sin ideas para combinar tus mejores looks esta temporada de calor, puedes copiarle el estilo a famosas como Bella Hadid, Kylie Jenner y la cantante británica, pues sin duda serás la gran sensación.

No olvides que las joyas chunky pueden hacer el match perfecto con tu manicura y tu ropa, además de que sus formas con volumen te harán lucir como nadie.

Bella Hadid ha llevado lo chunky a los aretes y collares. (Foto: Instagram @bellahadid)

Los anillos chunky se pueden combinar con el color y diseño de tus uñas. (Foto: Instagram @bellahadid)

Kylie Jenner ha apostado por llevar diseños de más de un color con diseños. (Foto: Instagram @kyliejenner)

