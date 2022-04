Bridgerton: 5 tops que puedes usar esta primavera inspirados en la serie

Desde el estreno de su primera temporada, en diciembre de 2020, la serie "The Bridgerton" se ha convertido en un éxito mundial del que nadie puede dejar de hablar y no sólo por su historia, sino también por los looks de las protagonistas que inmediatamente flecharon a las amantes de la moda.

Tanta ha sido la influencia de la serie de Netflix en la moda que al buscar el hashtag "Bridgerton" en Instagram y Pinterest no sólo aparecen fotos y videos de los personajes, sino decenas de mujeres que recrearon o crearon nuevos looks inspirados en la ambientación de la historia y los tops son los grandes protagonistas.

(Foto: Instagram @bridgertonnetflix)

Quienes siguen de cerca la moda sabrán que la temporada primavera-verano 2022 está dominada por los tops que famosas como Danna Paola o Dua Lipa impusieron como la gran tendencia del momento, pero a ellos se les puede sumar la vibra y energía de "The Bridgerton" al optar por ciertos diseños.

Y si a casi un mes del estreno de la segunda temporada de la serie sigues entusiasmada, aquí te presentamos algunos de los tops de moda que puedes usar para sumarte a la fiebre de esta serie que tiene como protagonistas a actores como Phoebe Dynevor, Simone Ashley o Nicola Coughlan.

(Foto: Instagram @bridgertonnetflix)

Algo que se vio mucho en "The Bridgerton" fueron vestidos con todos los colores que son tendencia esta primavera, es decir, desde aquellos blancos y neutros, hasta aquellos más encendidos como el rojo, verde rosa o amarillo.

Por otro lado, debes tomar en cuenta que aunque la mayoría de las prendas que lucen las protagonistas son con manga tipo casquillo, las largas también son un gran complemento y en tops lucen perfectas.

Si no eres fanática de los vestidos, puedes probar con un top y short para un look monocromático como este. (Foto: Instagram @_fashion_doubling)

Además de las mangas cortas, los looks de esta serie llegaron a confirmar que lo ideal para lucir a la moda es con escote francés, también conocido como cuadrado, con el que se deja al descubierto una parte muy sutil del torso y de los hombros.

En cuanto a las ideas para combinar prendas como estas se puede optar por faldas, shorts e incluso jeans; sin embargo, los diseños son muchos y encontrarás desde aquellos que cubran por completo la figura hasta aquellos que dejen al descubierto el abdomen.

Los estampados son perfectos para esta temporada y sustituyen a los encajes o pedrería de los vestidos de Bridgerton. (Foto: Instagram @lagranviaecu)

Tops con mangas de transparencias y encajes o bordados son perfectos para usar esta temporada de calor. (Foto: Instagram @jamtiendaderopa)

Otros de los tops que están de tendencia, además de los tipo crochet y del curtain reveal, son aquellos de manga larga y más ajustados al cuerpo y con detalles en las mangas.

De apostar por diseños como estos para adoptar la vibra de "The Bridgerton" sólo debes cuidar los tips anteriores y lucirte con los colores más encendidos como el azul eléctrico o el rosa, que está de moda esta primavera.

Cintas ajustables en el pecho son un gran acierto de moda. (Foto: Instagram @todayis_wendy)

El tul puede hacer que tu top se convierta en algo más en tendencia con la alta sociedad de Londres. (Foto: Instagram @hi_sseulgi)

Una última opción son los vestidos que no sólo te harán lucir al último grito de la moda, pues sin duda recordarás los preciosos looks de esta serie. (Foto: Instagram @dressvyshop)

