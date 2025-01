¿Cuál es el significado espiritual del olor a AJO? Protege tu energía

El ajo es uno de los alimentos indispensables de la cocina al darle sabor a muchos platillos y aunque no es el favorito de muchos, también se recomienda como un método infalible para aliviar los síntomas de la gripa y sólo basta comer un diente para encontrar el alivio. Sin embargo, tienes que saber que así como es famoso por lo positivo, desde lo espiritual puede tratarse de una llamada de atención que te exige comenzar a proteger tu energía.

Si alguna vez has sentido el olor a ajo sin que haya una fuente que lo produzca, ¡ten cuidado!, pues si no se está cocinando no es normal que su hedor llegue hasta tu nariz y si lo notas de la nada en momentos como cuando estás descansando, a punto de dormir, mientras te bañas, caminas o realizas alguna otra actividad que no tenga nada que ver con esta planta, atento, porque podría ser que alguien esté aplicando brujería contra ti o contra alguien de tu entorno.

Desde la brujería, el olor a ajo puede tener muchos significados y hoy te queremos compartir algunos de ellos para que protejas tu energía y no te veas afectado a largo plazo. Pues de acuerdo con la sabiduría de mujeres que se nombran brujas y que conocen sobre el uso de la magia, este hedor no es tan normal como nos gustaría y, desde la magia negra, se sabe que alguien que conoces está trabajando a alguien de tu entorno, aunque no sabemos las intenciones con las que lo está haciendo.

Para los expertos en el tema, cuando la presencia de este aroma está acompañado por malestares físicos como el cansancio puede ser señal de alarma para no ignorar que estamos siendo víctimas de un trabajo; sin embargo, así como los ajos pueden representar intensiones malas, cuando sentimos su aroma de forma inexplicable también puede ser un mensaje positivo. Y es que desde el lado espiritual encontramos una relación energética positiva de nuestros ancestros, pero también como un símbolo de la protección; te invitamos a descubrir más.

¿Has sentido este olor? (Foto: Pexels)

¿Qué significa cuando hueles a ajo?

Si bien el olor a ajo puede llevarnos a pensar en automático que alguien nos está trabajando, lo cierto es que su significado espiritual también lo asocia con elementos positivos como es la protección del hogar y la purificación. Asimismo, desde distintas culturas se le ve más como un mensaje que nuestros ancestros y ángeles quieren darnos, por ejemplo para realizarnos un chequeo médico o para advertirnos que pronto todo tendrá una transformación.

El sitio Espiritualidad y Simbolismo explica que cuando olemos mucho a ajo puede ser una señal o mensaje de nuestros ancestros y guías espirituales que se quieren poner en contacto con nosotros y lo hacen manifestando este aroma tan poco agradable para muchos. La intención detrás de nuestros protectores es ayudarnos y guiarnos, pero también para advertirnos sobre decisiones o caminos que estamos por elegir.

Aunque lo anterior no es necesariamente una advertencia para dejar de hacerlo, cuando sientas el olor al ajo puedes preguntarles a tus guías si estás tomando las decisiones correctas o incorrectas, y cuando se manifiesten seguir tu intuición respecto a lo que les acabas de preguntar. Pues debes de recordar que el aroma de esta planta también se asocia con las transformaciones o de nuevos inicios.

¿Qué protección tiene el ajo?

El olor a ajo no sólo es una señal de brujería en nuestra contra o contra alguien de nuestro entorno, pues también se debe de recordar su simbología dentro del contexto positivo o de la magia blanca. Pues esta planta popularmente también se asocia con la protección y no sólo en la cultura mexicana, sino en otras partes del mundo. Al colocarlo en collares o en las puertas y ventanas se asocia con una protección contra las entidades malignas y con un purificador de la energía. Aprende qué necesitas cambiar de tu estilo de vida. (Foto: Freepik)

Es por lo anterior que para muchas personas este aroma también está relacionado con un mensaje de sus ancestros, guías espirituales y ángeles, quienes por medio de este olor quieren hacerte saber que estás bajo su cobijo y que por lo tanto, cualquier cosa que realices, camino que elijas o decisión que tomes tendrá su protección y bendición.

¿Qué pasa si huelo mucho ajo?

Desde la espiritualidad, cuando olemos demasiado a ajo puede ser una señal de nuestros guías espirituales para obligarnos a hacer una purificación y limpieza de nuestro entorno, pero también de nuestra persona; sobre esto último la meta es muy clara y es comenzar a clarificar nuestros pensamientos, olvidarnos del estrés y enfocarnos en lo positivo.

Asimismo, esta señal divina también se considera como un momento para purificar nuestras vidas y con ello también se habla de alejarnos de todo aquello que no nos suma y a la vez mejorar nuestro estilo de vida, por ejemplo, al cuidar nuestra salud física y mental, mejora nuestra alimentación e impulsar esas metas que han quedado pendientes como dejar de lado el sedentarismo.

Cabe destacar que desde el ámbito de la salud, algunos expertos sugieren que el olor a ajo se puede presentar cuando tememos problemas como estrés o ansiedad, pues se sabe que estos padecimientos pueden alterar el sentido del olfato cuando los niveles de cortisol son demasiado altos.

Ritual del ajo, ¿cómo hacer una limpia?

Si llegaste a la conclusión de que el olor a ajo que sientes de repente viene por una necesidad de mejorar la energía de los ambientes en los que te rodeas, puedes realizar un ritual con dientes de ajo para purificar y ver qué tanta carga negativa te rodeaba. Aquí te dejamos los sencillos pasos para purificar tu entorno:

Toma tres dientes de ajo y colócalos en un vaso con agua.

Coloca el vaso detrás de la puerta principal de tu hogar y déjala allí por tres días.

Al terminar los tres días observa qué tan dañados están los ajos, si es mucho, sin duda debes escuchar a tus guías espirituales y comenzar a purificar tu entorno.

Entierra los ajos en una maceta y ponle fin así al ritual.

Sigue leyendo:

Esto es lo que significan los colores en los collares para perro

Estos son los beneficios de comer guayaba todos los días