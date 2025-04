México en la visión de Vargas Llosa

Caracterizado como el último militante del boom latinoamericano -el gran fenómeno que puso a Latinoamérica en el mapa literario-, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa se apartó de este mundo el Domingo de Ramos de 2025, en olor de inmortalidad literaria, derivada de su obra escritural.

Apartándose temporalmente del mundo de las letras, Mario Vargas Llosa incursionó en la política y compitió en 1990 por la presidencia de Perú con Alberto Fujimori, cuya victoria y amenazas posteriores provocaron que el escritor abandonara Perú y buscara la nacionalidad española. Al lanzar su candidatura presidencial, Vargas Llosa criticó duramente al sistema mexicano, al cual describió como un horror y “el más corrompido de América Latina debido a que, en virtud de una pseudodemocracia, permite la dictadura de un solo partido en el poder”.

En agosto de 1990, habría de reiterar su crítica al sistema político, al que entonces calificó como “la dictadura perfecta” y levantó reacciones adversas, entre ellas la del organizador del evento en el que habló, Octavio Paz. El escritor peruano no estaba lejos de la realidad, porque en esa época México padecía la opresión de un partido de Estado y el dominio autoritario de un grupo político.

Eran aquellos los tiempos en que la nación apenas estaba saliendo lenta, reumáticamente, de ese dominio y se encaminaba a la democracia electoral, que se materializaría 10 años más tarde, con el triunfo de Vicente Fox, postulado por el PAN.

Posteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien encabezó la vuelta del PRI al poder, Vargas Llosa cambió de opinión y halló que México no era ya una dictadura y había entrado a la democracia. No duró mucho esa opinión positiva porque en el siguiente sexenio, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sostuvo en 2019 que el populismo “es la demagogia que sacrifica, digamos, el futuro en nombre de un presente muy efímero. Eso es lo que cabía esperar de López Obrador en el poder”. También calificó al gobierno de AMLO como un “retroceso al autoritarismo”.

Las declaraciones del gran escritor muestran bien lo que suele pasar en quienes son demócratas mientras en el poder está aquél con quien simpatizan, pero la democracia desaparece si quien ejerce el poder no tiene sus simpatías, aunque hayan sido elegidos en comicios democráticos y gocen de clamorosa popularidad, como la que poseía AMLO cuando el novelista hizo los mencionados comentarios.

Vargas Llosa creía ver el retorno del PRI al poder con el nombre de Morena, pero lo cierto es que el origen de estos partidos es radicalmente distinto. El PRI fue creado desde el Estado y fue el partido del Estado mexicano hasta 2000. Morena viene de la oposición de izquierda y de una larga lucha por la democracia y con el énfasis de apoyar a los que menos tienen.

Si en los partidos es aplicable la tesis del psicoanalista Santiago Ramírez de que la infancia es destino, la infancia de ambos partidos es radicalmente distinta.

PLUS DIGITAL: VARGAS LLOSA Y LOS INTELECTUALES

Entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre de 1990, con Carlos Salinas de Gortari en la cumbre de su poder, se realizó en México el encuentro La Experiencia de la Libertad, convocado por Octavio Paz, organizado por la revista Vuelta y difundida en tiempo real por Televisa.

En su turno, Mario Vargas Llosa hizo la célebre declaración de que “México es la dictadura perfecta”.

La frase y sus repercusiones son de sobra conocidas, pero hay un pasaje del escritor peruano que no ha concitado el interés que merece. Me refiero a su severa alusión a los intelectuales. Dijo Vargas Llosa:

“La dictadura sui géneris mexicana “ha creado una retórica que la justifica, una retórica de izquierda, para la cual, a lo largo de su historia, reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos… pidiéndole más bien una actitud crítica porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder”.

No obstante, como para cerrar una parte de la herida causada, Vargas Llosa también reconoció una “crítica interna muy talentosa, muy generosa, muy valerosa de muchos intelectuales mexicanos, entre ellos Octavio Paz sin ninguna duda”.

Cuando Vargas Llosa terminó su intervención, el moderador, un joven Enrique Krauze, agradeció al escritor peruano su “intervención valiente” sobre la dictadura “o quizá habría que llamarla dictablanda…” y Krauze fue interrumpido por Octavio Paz para refutar a Vargas Llosa.

Dijo Paz: “No se puede hablar de dictadura… en México, es un hecho, no ha habido dictaduras militares, pero sí un sistema hegemónico de dominación… Eso no es, querido Enrique Krauze, tampoco dictablanda, sino un sistema peculiar y no único de México”.

POR EDUARDO R. HUCHIM

COLABORADOR

@EDUARDORHUCHIM

EEZ