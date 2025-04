La responsabilidad de AMLO por la política de “Abrazos no balazos”

De todos los políticos de oposición pareciera que al único que le quedan muy claras las consecuencias de la política de “abrazos no balazos” es al líder del PRI, Alejandro (Alito) Moreno Cárdenas, quien hace algunos días expresó su desacuerdo con la política de “abrazos no balazos” y señaló la trascendencia para el país de la omisión en el ejercicio de la función pública.

Es claro que la frase en sentido contrario o contrario sensu, no significa que los mexicanos queramos que lancen balazos y asesinen, lo que debe quedar muy claro es que el único que tienen el monopolio de la fuerza pública es el Estado y que debe ejercerla a través del gobierno, particularmente mediante el órgano de gobierno que tiene facultades para ejercerlo y ese es el Poder Ejecutivo que está depositado en un solo individuo, llamado Presidente de la República. De él dependen las policías federales (Guardia Nacional), el Ejército y las Fuerzas Armadas que deben usarse -desde luego no para reprimir ni asesinar- sino para garantizar la tranquilidad y convivencia armónica de la ciudadanía, la vida y seguridad de las personas y sus bienes. No utilizarla es omitir su uso, omitir su uso, tipifica el delito de omisión. El Código Penal sanciona a quien por omisión -dejar de hacer lo que debe- provoca un daño; es el caso de cualquier funcionario que debiendo hacer su deber, no lo hace.

Alejandro Moreno declaró a principios de mes que denunciaría actos de omisión del gobierno anterior y eso desató de nuevo la furia y persecución de MORENA contra el líder del PRI, pero el Artículo 7o. del Código Penal Federal define que: “Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.” Y agrega: “En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente (sic)”. El texto es clarísimo y de interpretación por demás claro, no necesita de estudios de interpretación, ni siquiera -como dijera el clásico- “no se requiere de mucha ciencia” ni leer todo el Código Penal, basta con leer los artículos del Código Penal Federal del 6 al 9 para comprender de lo que se trata.

El señalamiento de Alejandro Moreno no tiene que ver con el PRI, es una verdad universal. A pesar de que los defensores de López Obrador pretendan distraer a la opinión pública con descalificaciones o señalamientos personales al líder del PRI o a su partido; eso es otra cosa. Ojalá que el resto de la ciudadanía se concentre en el tema, lo analice y lo reflexione sin contaminaciones partidistas. Objetivamente, lo que es.

POR EDUARDO SADOT

COLABORADOR

sadot16@hotmail.com

X: @EDUARDOSADOT

EEZ