El arte de descansar

En tiempos donde el cansancio se normaliza y el hacer se sobrevalora, descansar se vuelve un acto de valentía. En esta ocasión te quiero proponer tener una perspectiva distinta del descanso, no como evasión, sino como un regreso a lo esencial, guiado por una virtud olvidada en la era del rendimiento constante: la humildad.

“No considero libre al que no tiene un rato de ocio.” Decía Cicerón. Vivimos en una época que venera el movimiento constante. Nos enseñaron que parar es perder el tiempo y que solo vale quien produce. ¡Vaya idea la que nos hemos comprado! Por eso, cuando llegan fechas como la Semana Santa y se abre una ventana para descansar, muchos no saben cómo hacerlo, y eso les genera ansiedad o angustia. Cambian de actividad, pero no de actitud. Se desconectan del trabajo, pero se hiper conectan a pantallas, ruido, movimiento o compras. El cuerpo se detiene, pero la mente sigue corriendo.

El verdadero descanso no es evasión. No se trata de huir del cansancio ni de anestesiarse con entretenimiento, sino de reconectar con uno mismo, con los demás y con lo que realmente importa. Aquí es donde aparece una virtud esencial, aunque poco valorada en el ritmo de vida que hemos adoptado: la humildad.

Descansar no es parar, sino recargar. Foto: Freepik

Hay cosas que nos fatigan más que una jornada extenuante. El miedo constante al fracaso, al sufrimiento o a no estar a la altura, desgasta más de lo que admitimos. La necesidad de aprobación, de pertenecer, de ser vistos y validados mina nuestra energía emocional. A esto se suma la evasión disfrazada de descanso: horas frente a las redes sociales, series interminables o compras impulsivas que prometen alivio, pero dejan vacío. Y detrás de todo esto, actúa silenciosamente el ego, que nunca descansa y siempre exige más.

En contraste, la humildad actúa como un bálsamo. Nos libera de la presión del “yo” y sus exigencias. Nos enseña a aceptar nuestras limitaciones sin culpa, a reconocer que no podemos con todo, y que está bien no estar bien. Desde ahí, el descanso se vuelve auténtico: una pausa que no evade, sino que repara.

Te comparto cuatro claves para descansar desde la humildad:

Reconocer que necesitamos una pausa. No es flojera ni debilidad. Es sabiduría. Solo quien se acepta tal como es, con límites y necesidades, se da permiso de parar sin culpa. El descanso consciente restaura el cuerpo, pero sobre todo el ánimo.

Tu cuerpo habla, el descanso es la forma más sabia de escucharlo Foto: Freepik

Escuchar el silencio. El ruido externo —y el interno— desgasta más de lo que imaginamos. En el silencio, todo se acomoda: las emociones se ordenan, las prioridades se aclaran y la mente respira. Escucharnos por dentro es un acto de humildad, porque implica soltar el control.

Evitar la evasión disfrazada de ocio. Horas frente a una pantalla no siempre son descanso. Muchas veces son una forma de no sentir, de no pensar. Esa evasión sostenida puede derivar en adicciones emocionales o digitales. En cambio, leer, caminar o conversar sin prisas nos nutre y nos centra.

Volver a los demás sin prisa. El descanso también es una oportunidad para estar realmente presentes con quienes queremos. Compartir una comida sencilla, mirar a los ojos, disfrutar una conversación sin interrupciones: eso también es descanso. Y fortalece vínculos.

Esta Semana Santa puede convertirse en una invitación a reconectar. Más allá de sus connotaciones religiosas o culturales, esta temporada nos recuerda algo esencial: la necesidad de pausar para volver a empezar. De detenernos no solo para recuperar energía, sino para vivir con más sentido. No hace falta viajar lejos ni llenar la agenda de actividades. A veces, lo más reparador es hacer menos... y sentir más. Reconectar es esencial para volver a empezar Foto: Freepik

La Semana Santa también nos muestra el rostro más radical de la humildad. Es el tiempo que nos recuerda que hay momentos para el dolor, pero también para la espera, la confianza y la renovación. No se trata de dejar de hacer, sino de ser más plenamente. No es abandonar responsabilidades, sino regresar a ellas con más fuerza y claridad.

Porque, al final, la humildad no es debilidad: es raíz profunda. Es reconocer que no lo controlamos todo, que no lo sabemos todo, y que no tenemos que hacerlo solos. Y desde ahí, desde esa tierra fértil, brota el descanso que de verdad transforma.

La humildad es una brújula que nos indica cuándo seguir, pero también cuándo detenernos. Nos permite comprender que no todo depende de nosotros, que no hay nada que demostrar, y que descansar no es una pérdida, sino una inversión en nuestro equilibrio interior.

Descansar con humildad es soltar el control, apagar el ruido y volver a habitar nuestra vida con más calma. Porque quien se da permiso de parar, también se da permiso de sanar, de aprender y de vivir con plenitud.

