Con este método japonés sólo necesitas 4 cajas para ordenar tu armario en menos de 10 minutos

Mantener el orden en casa es uno de los grandes desafíos de la vida cotidiana, pues no se trata únicamente de crear un ambiente visualmente atractivo siguiendo las tendencias de diseño más recientes ni de maximizar el espacio disponible, sino de comprender que un hogar ordenado es sinónimo de bienestar emocional y mental. Por ello, la organización del hogar tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida, promoviendo la calma, la productividad y, en muchos casos, la felicidad.

Aunque muchas veces nos obsesionamos con mantener nuestro hogar estéticamente perfecto, el verdadero secreto detrás del orden radica en establecer una rutina que se base en la disciplina de no generar desorden desde el inicio y es justo en ello donde entra la famosísima Marie Kondo, quien desde hace varios años revolucionó la forma en la que acomodamos cada espacio para así evitar el estrés que produce el desorden y, al mismo tiempo, crear un sistema mucho más sencillo para evitar que volvamos a cer en él.

Estudios sobre psicología ambiental respaldan que un entorno ordenado y limpio mejora la salud mental y emocional, pues según una investigación publicada en el "Personality and Social Psychology Bulletin", las personas que viven en espacios ordenados tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés. Por ello, mantener un hogar organizado puede reducir la ansiedad, mejorar el enfoque y promover un sentido de control sobre nuestras vidas, lo que es fundamental en tiempos de alta carga mental.

Sólo necesitarás 4 cajas para mantener tu clóset en orden

Uno de los espacios que más rápidamente se desorganiza es el armario, por lo que la ropa que se acumula sin un lugar definido, los accesorios que se pierden y un desorden generalizado pueden crear una sensación de caos. Sin embargo, Marie Kondo tiene la respuesta perfecta para ver la luz a través del desorden ya que afirma que con el "método de las 4 cajas" es posible ordenar no solo tu ropa, sino tu vida entera; el proceso es simple pero profundamente efectivo, pero la clave es ser honesta contigo misma sobre lo que realmente usas y necesitas. Para ello, necesitarás cuatro cajas vacías donde clasificarás la ropa en las siguientes categorías:

Al implementar algunos principios básicos de organización, como categorizar las prendas por tipo y color, podemos lograr una mayor eficiencia y armonía en nuestro día a día.

Guardar: aquí irán las prendas que realmente usas, las que siguen siendo de tu agrado y aquellas que entrarán en tu armario de temporada o las que guardarás para la siguiente estación. Desechar: ropa que ya no está en condiciones de ser usada o que ha sufrido un deterioro importante. Esta categoría incluye prendas rotas, manchadas o simplemente demasiado gastadas. Donar: prendas que aún están en buen estado, pero que ya no usas o no te son útiles. Estas pueden encontrar una segunda vida en otras personas, ya sea en donaciones o en proyectos de economía circular. Vender: finalmente, las prendas que aún tienen valor en el mercado, ya sea por su marca, su calidad o su popularidad, pueden ser vendidas en plataformas de segunda mano, ayudando tanto al medio ambiente como a tu economía personal.

El proceso de clasificación no solo se trata de orden, sino también de reflexión sobre lo que realmente aportan nuestras pertenencias a nuestra vida; este ejercicio, que no toma más de 10 o 15 minutos, puede realizarse al menos un par de veces al año, especialmente cuando cambia la estación. Además, es una forma de aprender a reducir el consumo y enfocarnos en lo que realmente necesitamos.

La capacidad para llevar una vida ordenada en el hogar se ha convertido en un arte, una filosofía y un enfoque de vida para muchas personas alrededor del mundo.

¿Cómo mantener el orden del clóset, según las enseñanzas de Marie Kondo?

Marie Kondo, la experta en organización japonesa y autora del popular libro "La Magia del Orden", ha revolucionado la forma en que entendemos y manejamos nuestras pertenencias, especialmente la ropa en nuestros armarios. Su filosofía, que se centra en el concepto de "método KonMari", que no solo busca optimizar el espacio, sino también crear un ambiente en el que nos rodeemos solo de lo que realmente nos genera felicidad y utilidad. A continuación, te explico cómo mantener el orden de tu clóset a largo plazo.

Comienza con una categoría: Marie Kondo recomienda organizar el clóset comenzando con una categoría específica, como la ropa, y no con un espacio. Esto permite tener una visión más clara y objetiva de lo que realmente poseemos, evitando la distracción emocional que puede surgir al ordenar solo un área en particular.

Hazlo todo de una sola vez: para que el orden sea efectivo a largo plazo, Kondo sugiere realizar la organización de forma total y no gradual. Esto implica dedicar tiempo a ordenar todo el clóset en una sola sesión, lo que crea un impacto más significativo y asegura que el orden se mantenga.

Evalúa cada prenda y pregúntate "¿me hace feliz?": al ordenar, Kondo propone que cada prenda sea evaluada en función de si realmente te hace feliz o si es algo que sigues usando. Solo debes conservar lo que te genera una emoción positiva, dejando ir lo que ya no tiene valor para ti.

Si bien las tendencias de interiorismo escandinavo han dominado durante años, la influencia de Japón en el orden y la organización del hogar ha tomado gran relevancia.

Dóblalo todo: una de las claves del método es el doblado vertical de las prendas, lo que maximiza el espacio y permite ver todo lo que tienes de un vistazo. Este método ayuda a mantener la ropa organizada y sin arrugas.

Los espacios vacíos son importantes: Kondo resalta la importancia de dejar espacios vacíos en el clóset, lo que no solo mejora la estética y funcionalidad, sino que también permite que las prendas respiren, evitando la acumulación de cosas innecesarias y promoviendo una mentalidad consciente sobre el consumo.

Revisión periódica y reajuste: mantener el orden en el clóset requiere revisarlo periódicamente. Kondo sugiere hacerlo al menos dos veces al año para asegurarte de que las prendas que tienes siguen siendo útiles y que el espacio se mantiene organizado.

Crear un sistema de almacenamiento sostenible: es crucial tener un sistema de almacenamiento que sea fácil de mantener, como cajas, perchas adecuadas y divisores. Al asignar un lugar específico para cada prenda, el orden se vuelve más fácil de sostener a largo plazo.

Establece un ritual de orden diario: incorporar hábitos diarios de organización, como colgar la ropa o doblarla inmediatamente después de lavarla, ayuda a prevenir el desorden y mantiene el clóset organizado sin que se acumule trabajo.

Mantén la visión de lo que quieres lograr: el objetivo final de ordenar el clóset es crear un espacio que sea funcional y que refleje lo que realmente te importa. Mantener una visión clara de los beneficios de tener un clóset organizado te ayudará a mantener el compromiso con el orden a largo plazo.

El orden en el hogar no es solo una cuestión de hábitos, sino también de herramientas.

El orden en casa no solo se refiere a la estética o la funcionalidad del espacio, sino que es un reflejo directo de cómo nos sentimos en nuestro entorno, por lo que mantener un hogar organizado, siguiendo principios como el minimalismo japonés, no solo nos permite aprovechar mejor el espacio disponible, sino que también contribuye a nuestro bienestar general. La clave para mantener el orden es, como dice el dicho, no desordenar, pues con pequeños hábitos sencillos, podemos lograr una vida más tranquila, eficiente y plena, rodeados de un ambiente que fomente la armonía.

