Nana Calistar: horóscopo de HOY 1 de abril, Virgo y Capricornio dominarán el zodiaco

La influencia de Venus y Mercurio retrógrado traerá importantes revelaciones, mientras que el eclipse solar potenciará cambios significativos. Los astros prometen un mes especialmente favorable para Aries, Tauro, Géminis, Leo y Capricornio, quienes podrán ver materializados sus sueños más anhelados. Consulta aquí las predicciones de Nana Calistar para todos los signos del zodiaco.

Horóscopo de Nana Calistar Hoy 1 de abril

Piscis

Cuida mucho la parte de tu autoestima pues la estarás exponiendo demasiado. Cambios importantes en tu economía, aprende a ser un poco más ahorrativo y hacer un guardadito porque vendrás necesidades importantes que atender al momento. Números de la suerte serán el 06, 09 y 45, traerás la suerte muy perrita. Cuídate de dos personas de tu círculo de amigos, te buscan solo por interés.

Acuario

Es probable que recibas noticias nada agradables de una persona y eso que te negabas a creer resultará cierto, vienen decepciones para ti. Un amor por una red social se aproxima en estas fechas. Días en los cuales tendrás que tomar decisiones sobre cierta persona, tienes un gran corazón y eres débil, por eso la mayoría de las veces te juegan el dedo en el hocico, ya no permitas eso. Ten cuidado con un chisme que se desatará de ti entre tus amistades, son muy doble cara.

Capricornio

Es posible que sientas coraje por una persona que te ha estado incomodando la existencia en este tiempo. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará mucho la relación. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje.

Sagitario

Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos en el mes de abril. Días en los que necesitarás dedicarte más a ti antes que otras personas.

Escorpión

Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. Ya no temas a cambios en tu vida, ve por lo que quieres y no te quedes con ganas de comerte al mundo. Podría nacer una buena amistad. Días llenos de bendiciones te esperan, no confundas tus metas y planes ni los cambies por seguir a quien quizás en tu futuro ya no esté contigo.

Libra

Es probable que enfrentes una situación algo compleja en próximas fechas, la vida te pondrá en tu camino muchos obstáculos en los cuales mostrarás de qué estas hecho o hecha en realidad, bájale de crema a tus tacos y no trates de aparentar algo que no eres. En el amor no se ve un terreno muy bueno pues tu carácter es cada día más duro y eso en cierta medida aleja un poco a las personas.

Virgo

Chismes en puerta por parte de familiares. Te viene un viaje y un cambio en tu económica, no gastes dinero que no tienes y comienza a pensar en un negocio pues te va a venir perfecto para resolver algunas deudas. No tienes por qué dar explicaciones a nadie, aprende a ser feliz con lo que tienes y eres ya no permitir que nadie se sobrepase contigo y aprende a respetar tus ideales.

Leo

No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón.

Cáncer

Ten cuidado con persona de piel blanca te podría meter en graves problema por confiar demasiado en él o ella. La llegada de nuevas personas a tu vida hará tus días más llevaderos pues están concretándose amistades que serán pa toda la vida. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro.