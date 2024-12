Deja de apilar las tazas en tu cocina, con este truco japonés podrás ganar espacio y cuidar cada una de ellas

En las últimas décadas, la creciente influencia de la filosofía oriental ha marcado un hito en la transformación de la cultura europea. Este fenómeno no solo se ha limitado a la adopción de prácticas espirituales o dietas exóticas, sino que también ha permeado áreas tan fundamentales como la organización del hogar ya que el interés por el orden y el equilibrio en los espacios personales ha llevado a muchas personas a descubrir y adoptar principios provenientes de tradiciones como el Feng Shui, y más recientemente, el sistema de organización creado por la japonesa Marie Kondo.

Mientras el Feng Shui ganaba terreno en Europa como una filosofía orientada a la armonía con la naturaleza, un fenómeno más reciente ha tomado al mundo por sorpresa: el sistema de organización de Marie Kondo. La autora japonesa, conocida por su método KonMari, ha logrado cautivar a millones de personas en todo el mundo, especialmente a través de su libro "La Magia del Orden" y su programa de Netflix,"Tidy Up with Marie Kondo", pues la premisa fundamental de su método se centra en un principio tan simple como profundo: mantén solo aquello que "te haga feliz" .

Según Marie Kondo, el proceso de organización no debe ser visto como una tarea ardua, sino como una oportunidad para transformar el espacio y, con ello, la vida. Su técnica no se limita a simplemente clasificar objetos, sino que promueve una reflexión profunda sobre lo que realmente tiene valor ya que la clave está en la interacción emocional con los objetos, eliminando los que ya no sirven para el propósito personal del individuo, lo que también puede interpretarse como un acto simbólico de dejar ir lo que ya no tiene relevancia en la vida de una persona.

¿Cómo ordenar las tazas con el método KonMari?

Esta filosofía se ha convertido en una guía para miles de personas alrededor del mundo, ya que se puede aplicar en cualquier rincón de tu hogar y una de las favoritas del público es cómo evitar que las tazas se rayen y aprovechar mejor el espacio en los estantes. La técnica que propone es una variante del sistema KonMari, en la que las piezas se apilan de manera que se eviten roces innecesarios y se maximice el espacio.

Este método no solo permite una organización eficiente, sino que también ayuda a cuidar tus tazas, evitando que se rompan o se rayen al estar apiladas de manera incorrecta.

Fotografía: Instagram/@mariekondo

Además, esta forma de almacenamiento asegura que las tazas estén protegidas del polvo, un detalle que resuena con aquellos que no buscan solo orden, sino también limpieza y cuidado en sus hogares; por lo que aquí te comparto cómo aplicarlo en tus gabinetes para seguir usando tus tazas favoritas y evitar que se rompan.

Vaciar el armario de tazas

Antes de comenzar a ordenar, saca todas las tazas del armario y colócalas sobre una superficie plana. Este paso es crucial para poder ver cuántas tienes, qué tipo de tazas son y decidir qué realmente te hacen feliz o son útiles.

Revisar las tazas

Según el método KonMari, la clave está en mantener solo aquellos objetos que te "hacen sentir alegría" cuando los ves o los tocas. Examina cada taza y pregúntate: ¿Realmente el uso? ¿Me gusta? Si la respuesta es no, es momento de agradecerla y dejarla ir.

Plegar las tazas

Un truco clave en el método KonMari es aprovechar el espacio vertical. Para las tazas, Marie Kondo sugiere no apilarlas unas sobre otras, ya que esto puede dañarlas y hacer que se pierda visibilidad. En lugar de apilarlas, organice las tazas de la siguiente manera: Tener un lugar adecuado para cada taza facilitará el acceso y reducirá el tiempo que dedica a buscar la que necesita.

Fotografía: Pinterest/Ivanros cerámica.

Coloca las tazas en una fila de manera vertical, con el asa hacia afuera para que sea fácil tomar la taza sin tener que mover otras.

Si el espacio lo permite, puedes alinearlas en varios niveles, colocando las tazas en estantes o espacios donde no estén apiladas unas encima de otras.

Si tienes tazas de diferentes tamaños, organiza las más grandes en la parte de atrás y las más pequeñas al frente, asegurándote de que todas sean visibles.

Usar cajas o separadores si es necesario

Si tienes muchas tazas y el espacio es limitado, puedes utilizar organizadores o cajas para agrupar las tazas de manera ordenada. Asegúrese de que no se dañen al tocarlas y que se mantengan visibles. Las cajas pueden ser de cartón o de plástico transparente, pero siempre trata de mantenerlas en un lugar donde puedas ver todas las tazas.

Considera la frecuencia de uso

Un aspecto importante de la organización KonMari es poner los objetos que usas más a menudo en lugares accesibles. Si tienes tazas que usas todos los días, colócalas a una altura cómoda, sin necesidad de usar una silla para alcanzarlas. Las tazas que no se utilizan con tanta frecuencia pueden ir en estantes más altos.

Mantén el espacio ordenado

Finalmente, recuerda que el orden no es un fin, sino un medio para disfrutar de tu espacio y de tus objetos. Según KonMari, una vez que lo haya ordenado, el truco está en guardar. Así que asegúrese de devolver las tazas en el mismo lugar después de cada uso, evitando el desorden. El éxito de la filosofía KonMari radica en su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de situaciones y espacios dentro del hogar.

Fotografía: Pinterest/Rebeca Hurtado.

¿Cuáles son los beneficios de aplicar el método KonMarie?

Aplicar el método KonMari, desarrollado por Marie Kondo, tiene varios beneficios tanto prácticos como emocionales pues, este enfoque ayuda a reducir significativamente el desorden, lo que mejora el ambiente en el hogar y reduce el estrés asociado con vivir en un espacio caótico. Al eliminar los objetos innecesarios y conservar solo aquellos que realmente aportan valor o alegría, las personas experimentan una sensación de alivio y claridad mental, lo que contribuye a una mayor paz interior y concentración en sus actividades diarias.

Otro beneficio importante del método KonMari es el fomento de un estilo de vida más minimalista y sostenible ya que al aplicar esta filosofía, las personas tienden a ser más conscientes de sus compras ya mantener solo lo esencial, lo que no solo reduce el consumo innecesario, sino que también ayuda a disminuir el desperdicio y la acumulación de productos que no se usan. Este enfoque promueve una relación más reflexiva con los objetos, alentando a las personas a valorar lo que realmente importa ya dejar ir lo que ya no tiene cabida en su vida.

El método KonMari promueve el desarrollo de nuevos hábitos que se mantienen a largo plazo. Una vez que el proceso de organización se ha realizado, mantener el orden se convierte en algo natural, ya que la filosofía de mantener solo lo que se valora y darle un lugar adecuado a cada cosa facilita la tarea de mantener el hogar ordenado. Este enfoque no solo mejora la calidad del espacio físico, sino que también fortalece la conexión emocional con el entorno, generando un hogar más acogedor y lleno de gratitud. Es evidente que la combinación de técnicas orientales y occidentales sigue moldeando el futuro de cómo percibimos nuestros espacios y nuestras pertenencias.

Fotografía: Instagram/@mariekondo

