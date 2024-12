El método más sencillo para organizar tus tuppers al estilo de Marie Kondo, ahorrarás espacio y tiempo

Desde hace varios años, los recipientes plásticos para transportar y guardar comida se han convertido en algo indispensable para las familias, pues no sólo ayudan a reducir el uso de desechables, sino que también son perfectos para tener una cocina acomodada de manera perfecta. Sin embargo, los conocidos "tuppers" también pueden generar un caos cuando se trata de buscar un lugar para almacenarlos.

Y es que el caos de los tuppers desparejados, con tapas que parecen haber escapado a otra dimensión y cajones desbordantes de plástico son problemas universales que cientos de personas enfrentan en sus cocinas y el estar en la recta final del año resulta como un pretexto perfecto para poner orden a estos recipientes rebeldes. Es aquí donde entran las enseñanzas de la icónica Marie Kondo, quien se ha convertido en una gurú del orden con consejos que te ayudarán a darle un giro fresco y funcional a este espacio esencial del hogar.

Inspirado en su filosofía de mantener solo lo que nos da alegría y ordenarlo de manera eficiente, existe un método renovado para organizar tu colección de tuppers y olvidarte del desastre que resulta guardarlos. Y es que aunque puede parecer trivial, una cocina ordenada tiene efectos profundos en el bienestar, pies según estudios publicados en la revista Current Psychology, el desorden puede aumentar los niveles de estrés y dificultar la toma de decisiones.

¿Cómo organizar los tuppers al estilo de Marie Kondo?

En este contexto, una colección de tuppers bien gestionada no solo optimiza el espacio, sino que también facilita una cocina más eficiente y agradable. Por ello, Marie Kondo, autora del libro "La magia del orden", no solo sugiere deshacerse de lo que no aporta “chispas de alegría”, sino también crear un entorno que inspire calma y eficiencia. Entonces, ¿por qué no empezar por los tuppers usando el método de Marie Kondo? Pues aquí te explico el paso a paso para lograrlo.

Aplicar el método Marie Kondo a tus tuppers no solo afecta a esta sección de tu cocina, sino que también puede inspirarte a extender la organización a otras áreas de tu hogar.

Fotografía: Freepik.

1. Agradece y despídete de los tuppers innecesarios

El primer paso en el método de Kondo es enfrentarse al desorden con una mentalidad de gratitud, por ello reúne todos tus tuppers en un lugar y evalúa cada uno. Aquellos que estén deformados, descoloridos o sin tapa deben ser desechados responsablemente y pare ello puedes buscar programas de reciclaje acepten plásticos de cocina, por lo que investigar opciones locales es crucial para minimizar el impacto ambiental. Además, este paso no solo se trata de liberar espacio físico ya que según expertos, despejar áreas abarrotadas también reduce el “estrés visual”, permitiendo que las personas se sientan más relajadas en sus espacios.

2. Diseña un sistema funcional

Una vez que hayas reducido tu colección, organiza los tuppers por tamaño, forma y frecuencia de uso, Marie Kondo sugiere que apilar recipientes similares y almacenar las tapas por separado en organizadores verticales no solo ahorra espacio, sino que también reduce el tiempo dedicado a buscar piezas coincidentes.

Y si estás buscando cambiar tus recipientes, opta por tuppers apilables o diseños modulares; también puedes buscar separadores de platos o cajas con divisores para mantener las tapas visibles y accesibles, ya que esto elimina el frustrante juego de "encuentra la tapa correcta".

3. Optimiza las zonas de tu cocina para darles un espacio fijo

Marie Kondo subraya la importancia de dar a cada objeto un lugar específico y tus tuppers no son una excepción, por lo que debes organizarlos según su funcionalidad y tamaño para así tener a tu alcance aquellos que uses diariamente y dejar de lado los que sean menos necesarios; la experta sugiere dividirlos en:

Zonas de alto impacto: los recipientes que usas a diario deben estar en un estante accesible y fácil de alcanzar.

Zonas de bajo impacto: guarda los tuppers menos utilizados en espacios más altos o en gabinetes secundarios.

Una cocina ordenada fomenta hábitos alimenticios saludables y una mayor motivación para cocinar en casa, según informes de Harvard Health Publishing.

Fotografía: Freepik.

4. Visualiza tu orden y usa etiquetas

Aunque los tuppers puedan parecer simples, etiquetar las zonas asignadas para ellos puede ahorrarte tiempo y evitar confusiones; además, las etiquetas minimalistas no solo aportan funcionalidad, sino también mantienen la estética de tu cocina. Según un artículo de The New York Times, la organización visual reduce significativamente la cantidad de decisiones menores que se toman a lo largo del día, permitiendo mayor claridad mental.

5. Sostenibilidad y estilo: elige mejor para tu cocina

El método Marie Kondo también aboga por seleccionar objetos que no solo sean funcionales, sino también hermosos ya que cambiar los recipientes de plástico por opciones de vidrio con tapas de silicona o bambú no solo mejora la apariencia de tu cocina, sino que también es más sostenible ya que según datos de National Geographic, cada año se desechan millones de toneladas de plástico de un solo uso, por lo que optar por alternativas más duraderas reduce tu huella ecológica y contribuye a un hogar más consciente.

6. Mantén el orden diariamente

El verdadero reto no es solo organizar, sino mantener el orden; para lograrlo puedes adoptar hábitos simples como devolver cada tupper a su lugar inmediatamente después de usarlo ya que este pequeño gesto, que puede parecer insignificante, pues previene la acumulación de desorden y ahorra tiempo a largo plazo, debido a que los hábitos diarios consistentes son la clave para mantener un entorno armonioso y libre de caos. Dedicar tiempo a organizar tu cocina siguiendo los principios de Marie Kondo no solo te prepara para un cierre de año más ligero, sino también te da una ventaja psicológica para abordar el próximo año con energía renovada.

Fotografía: Freepik.

¿Cuáles son los beneficios de tener una cocina organizada, según Marie Kondo?

Tener una cocina organizada, según Marie Kondo, aporta una serie de beneficios que transforman este espacio en un lugar funcional, armonioso y placentero. En primer lugar, el orden reduce significativamente el estrés y aporta calma, ya que al eliminar el desorden y asignar un lugar fijo a cada objeto, se crea un ambiente que promueve la tranquilidad y disminuye la sensación de agobio. Esto es especialmente importante en la cocina, donde un entorno claro facilita la concentración y convierte la preparación de alimentos en una experiencia relajante.

La organización también mejora la eficiencia en el día a día, pues con cada utensilio y alimento en su lugar, ahorrará tiempo al buscar lo que necesita y evitará la frustración de enfrentarse a un caos de recipientes o productos mal ubicados. Esto no solo agiliza las tareas cotidianas, sino que fomenta hábitos saludables al facilitar la planificación de comidas caseras y la reducción del desperdicio alimentario, ya que tendrás mayor visibilidad sobre lo que tienes disponible.

Además, aplicar los principios de Kondo a la cocina contribuye al ahorro económico y a la sostenibilidad; al optar por utensilios de calidad que realmente utilizas y organizarlos adecuadamente, evitas la acumulación de elementos innecesarios y prolongas la vida útil de los que posees. Este enfoque consciente también reduce el consumo excesivo y promueve el uso responsable de recursos, en línea con un estilo de vida más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En definitiva, el orden en la cocina no solo optimiza su funcionalidad, sino que eleva la calidad de vida en general.

Fotografía: Freepik.

Finalmente, una cocina ordenada no solo transforma la experiencia personal, sino que también mejora la dinámica familiar, pues un espacio limpio y bien organizado se convierte en un lugar agradable donde cocinar y compartir tiempo con seres queridos. Esto fomenta la colaboración y fortalece los lazos familiares al transformar las comidas en momentos especiales que trascienden lo cotidiano.

