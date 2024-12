“Y si lo pierdo, ¿qué hago?”: guía para conocernos desde el apego seguro

Desde hace varios años los temas de salud mental han cobrado especial relevancia, pues a través de redes sociales cada vez más personas hablan sobre los trastornos que existen y cómo estos pueden afectar la vida cotidiana de quienes los padecen. Por ello, poco a poco la terapia psicológica ha dejado de lado los tabús para así, finalmente, reconocer su papel dentro del autocuidado.

Sin embargo, así como vemos una oleada de información sobre algunos padecimientos de salud mental, ésta también puede llegar a estigmatizar acciones que son consideradas normales dentro del funcionamiento del ser humano y uno de los términos que parecen estar tomando fuerza es el apego.

Por ello, la psicóloga Erika Pavón considera fundamental poner sobre la mesa este concepto tan temido por algunas personas y como resultado de una exhaustiva investigación nació “Y si lo pierdo, ¿qué hago”, un libro que pretende ser una compañía para quienes se enfrentan a un proceso de desapego, siempre recordándonos que el apego es algo completamente normal, pero son nuestras vivencias las que pueden volverlo dañino.

Es así como Pavón explica que existen apegos seguros, que nos permiten construir relaciones saludables y equilibradas, y apegos inseguros, que generan angustia, ansiedad y conflictos emocionales. De esta forma, la autora del libro describe cómo los estudios del psiquiatra John Bowlby después de la Segunda Guerra Mundial sentaron las bases para entender los tipos de apego, pues en sus investigaciones, se pudo observar cómo las y los niños huérfanos enfrentaban la separación de sus madres: mientras algunos confiaban en que su madre regresaría, otros reaccionaban con desesperación, reflejando apegos inseguros que pueden persistir hasta la vida adulta.

Aunque existen muchas razones por las cuáles una persona puede desarrollar un apego inseguro, la psicóloga explica que ésto tiene que ver (en la mayoría de las ocasiones) con las vivencias de la niñez, momento en el que sientan las bases de muchos rasgos de la personalidad. Así, la autora describe que el apego inseguro podría dividirse en 3 categorías principales:

Cada uno de estos tipos de apego tiene raíces complejas que se relacionan con experiencias tempranas, como la ausencia de figuras paternas o maternas, pero Pavón también explica que estos apegos inseguros podrían darse debido a la sobreprotección de las infancias o a las dinámicas familiares disfuncionales. Aunque, en realidad, cualquier persona puede desarrollar un apego inseguro en cualquiera de sus variables.

Un apego inseguro no solo afecta nuestras relaciones interpersonales, sino también nuestra salud mental y física. La autora señala que cuadros depresivos, problemas gastrointestinales y enfermedades cardiovasculares pueden ser consecuencias de vínculos inseguros, pues el estrés constante y la adrenalina asociada con una relación tóxica, por ejemplo, pueden desencadenar reacciones físicas intensas.

En el libro “Y si lo pierdo, ¿qué hago?”, Pavón menciona un caso en especial en donde una paciente, atrapada en una relación dañina, desarrolló problemas de salud graves que requirieron intervenciones quirúrgicas. Este caso subraya cómo el apego inseguro puede llegar a impactar nuestro bienestar de manera profunda.

Y es que después de muchos años de estudio, la psicóloga Pavón explica que el miedo a perder a alguien o algo, ya sea una pareja, un trabajo o un objeto material, está profundamente enraizado en nuestra naturaleza humana. Venimos de un entorno social, donde la conexión con los demás nos brinda seguridad; sin embargo, este miedo también está influenciado por expectativas sociales y roles de género. Trabajar hacia un apego seguro es un proceso de crecimiento personal.

Fotografía: Freepik.

El ser humano es un ser social, entonces hay una parte humana de la cual nos sentimos desprotegidos al estar solos porque es lo que lo que nos crea nuestro entorno: necesitas una pareja para estar bien, debes tener una familia porque si no, no estás cumpliendo lo que se debe en la sociedad. Entonces no es que no podamos estar solos o estar con nosotros mismos, si no es un miedo que nos empezamos a crear, explica Erika Pavón.