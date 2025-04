Horóscopo de Nana Calistar hoy 11 de abril: Virgo tendrás que enfrentar una dura verdad

El mes de abril viene lleno de sorpresas para los signos del zodiaco, entre ellos el signo virgo, que este fin de semana deberá enfrentar una noticia importante que cambiará el rumbo de sus planes y de todo lo que tenía planeado para los próximos meses. Pero ojo pues no todo es malo, ya que este cambio a empujar aquello que habías estado deseando y no te habías atrevido a hacer.

Nana Calistar nos tiene las predicciones del horóscopo para hoy 11 de abril, muy a su estilo nos cuenta cómo le irá este viernes a los signos del zodiaco y muchas de sus predicciones son muy acertadas.

Horóscopo de Nana Calistar hoy

La posición de Venus en tu casa astral durante abril abrirá puertas inesperadas. Tu determinación natural te permitirá aprovechar oportunidades profesionales únicas, especialmente durante la Luna llena del día 13.

Piscis

Cuidado con ex amores del pasado pues podrían presentarse en cualquier momento es alguien de hace no más de 2 años. No tengas miedo de decir lo que sientes es momento de expresarlo sin importar que el mundo esté en tu contra. Vienen momentos muy buenos para tu vida, debes tomar decisiones muy importantes y saber hacia dónde vas en la vida pues sueles perderte constantemente en el camino. Date la oportunidad de crear una empresa o un negocio porque te viene suerte y ganancia en negocios nuevos.

Acuario

La vida te dará una segunda oportunidad en el amor en caso de que no tengas pareja y estés soltero o soltera. Cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día. Noticias de ex amor se presentará en cualquier momento y un viaje inesperado se aproxima. Se cancela fiesta y quizás hasta un viaje que tenías planeado por falta de acuerdos. No te dejes manipular por nadie, algunas veces te traiciona la mente y acabas por hacer lo que los demás piensan o quieren.

Capricornio

Podrías estar algo aturdido por la salud de un familiar o por una situación que tiene que ver con tu trabajo o amigos, dale tiempo al tiempo y confía en Dios que todo va a seguir su cauce. Tu sentido de humor y manera de ver la vida son parte indispensable para lograr el interés de las personas hacia tu persona, no confundas tus sentimientos y no sigas viviendo en el suelo ni mendigando cariño ni atención por una persona que nomás está ahí con palabras, pero jamás con hechos.

Sagitario

De un momento a la fecha has cambiado mucho, el buen corazón y nobleza que te caracterizaba cada día se vuelve más escaso en ti, debes aprender que no todas las personas son malas ni merecen tus reproches y tu fregado humor que algunas veces ni te aguantas. Es posible que por la noche sientas algo de cansancio y tristeza pues hay sucesos que no han sucedido y los añoras más que nunca. Un familiar sufrirá engaño o será víctima de una decepción amorosa.

Escorpión

Una amistad podría comenzar a sentir sentimientos de cariño y amor hacia ti, sino te interesa no le ilusiones. No descuides mucho la relación con tu familia pues podrías crear conflictos y rencores entre ustedes. Aguas con pérdida de objetos que se puedan presentar en cualquier momento. Te llegará una noticia o sorpresa que te va a hacer el día. Una situación que tiene que ver con un ex amor o amigo te incomodará.

Libra

Amores de una noche y cambios de conductas de última hora. Posibilidades de cambios en trabajo, familia y con amistades, ya no te sentirás a gusto con ciertas personas que te rodean. Amores nuevos llegan viejos se olvidan lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te presenta, así como aprende de ella. Cuidado con dolores musculares los cuales estarán a la orden del día en estas semanas. Nana Calistar tiene las mejores predicciones de los horóscopos para ti. Foto: Copilot

Virgo

Podría complicarse relación si tienes una, hay muchas mentiras y cuestiones que han estado guardando y saldrán a la luz. Si sientes necesidad de buscar a una persona de tu pasado no temas en hacerlo, pero que sea para cerrar cuestiones que quedaron inconclusas porque ya no estas para seguir sufriendo por quien ya te lastimó. Algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te ganan los sentimientos y el corazón y terminas cediendo a muchas situaciones y cosas.

Leo

Cuidado con amores de una noche y con una verdad que podría salir a la luz en cualquier momento. Tu vida comenzará a tomar sentido, eso debido a que muchos de tus planes y proyectos se comenzarán a realizar, en estos días te cargaras de una surte muy perra que te ayudará a concretar muchísimas cosas. Deja el pasado atrás, centra tus fuerzas y energías en lograr tus objetivos, que el mundo ruede, no te detengas por nadie que nadie lo va a hacer por ti.

Cáncer

No cambies mucho tu forma de ser pues podrías perder tu esencia al punto que las demás personas te desconozcan. Ya no permitas que comentarios negativos de personas sin qué hacer te arruinen tus días, algunas ocasiones les das más importancia a eso que a lo que tú crees y piensas de ti. Un viaje podría comenzar a planearse en próximos días, te va a ir de lo mejor. Debes aprender a guardar tus sueños y tus metas y no exponerlos ante los demás para que no se te ceben.

Géminis

En la cuestión de los dineros debes de ser bien cuidadoso pues últimamente gastas en lo que no necesitas ni te dejan nada. Amores del pasado retornan, cambios de último momento y oportunidades de crecimiento en muchas áreas de tu vida. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas, deja de cargar con eso que lejos de sumarte solo te resta. Podrías andar en un tono bien bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea. Infecciones en garganta o estomago estarán a la orden del día.

Tauro

Perdida de dinero u objetos en estos días, debes de checar bien donde dejas las cosas. Posibilidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás genial, disfrútalo al máximo. No permitas que amores del pasado te arruinen tu presente, deslíndate por completo de ello. Busca a las personas que te transmitan paz y aléjate de quien te incomode, recuerda que nadie va a trabajar en tu felicidad más que tú mismo. Posibilidades de sufrir engaño o traición y una amistad tendrá mucho que ver en eso.

Aries

Un viejo amor te va a hacer recordar momentos en que fuiste muy feliz en tu pasado sin embargo no estás en condiciones de regresar a lo mismo. Si te sientes cansado o agotado trata de reposar lo suficiente pues en poco tiempo hay posibilidades de desarrollar alguna enfermedad de los nervios. Comprenderás que a pesar de tanta fregadera por la que has pasado has sido feliz en algún momento de tu vida. Viene una perdida material en puerta y la salida de dos personas de tu vida.